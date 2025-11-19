Cultura inicia la "decolonización" del Museo Nacional de Antropología y del Museo de América que concluirá en 2028

El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, durante la presentación de la campaña Act x Palestine con las entidades palestinas Unsilence Fòrum y Palestinian Performing Arts Network, a 15 de noviembre de 2025, en Barcelona, Catalunya (España). Unsilence Fòrum - Lorena Sopêna - Europa Press

MADRID, 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Cultura ha comenzado este miércoles la "decolonización" de los museos Nacional de Antropología y del Museo de América con la presentación de los nuevos programas museográficos que, entre otras novedades, incluyen más arte contemporáneo, nuevas cartelas identificativas de las obras expuestas y un aumento de herramientas audiovisuales.

Para implementar estos nuevos programas se debe comenzar la licitación de los proyectos. En el caso del Museo de Antropología, se prevé que comience este mes de diciembre de 2025 por un importe estimado de 4,4 millones de euros y no acabará antes de 2028. En el caso del Museo de América, comenzará su licitación en marzo de 2026 con 9,2 millones de euros y hasta verano de 2028 no está previsto que concluya.

Fuentes de Cultura han indicado a Europa Press que la intención es minimizar los cierres de ambos museos. En el caso del Museo de América, al ser de mayor tamaño, la actualización se podrá hacer por fases y no será necesario su cierre. Por el contrario, en el caso del Museo de Antropología, que es más reducido, es probable que se necesario su cierre durante un tiempo pero se intentará "minimizar".

En un acto celebrado este miércoles en el Museo Nacional de Antropología, el ministro de Cultura, Ernest Urtausn, ha explicado que esta "actualización" de los museos se produce tras un proceso de "investigación, trabajo y experimentración" para adecuar las propuestas a las "necesidades" de la sociedad contemporánea.

"Los nuevos enfoques museográficos permitirán abrir la mirada y contemplar la realidad desde múltiples puntos de vista. Esto significa explicar las culturas como algo vivo, dinámico, contemporáneo, que dialoga con nosotros hoy. Significa reconocer la agenda de los pueblos y comunidades, y no solo mostrar sus objetos", ha precisado Urtasun.

Entre otras novedades de estos dos nuevos proyectos, se encuentra la inclusión de arte contemporáneo en los discursos como "herramienta crítica" y de "cuestionamiento" a los problemas sociales. Además, Cultura incluirá dispositivos, audiovisuales, testimonios directos, vitrinas rotatorias, instalaciones artísticas, espacios interactivos, espacios lúdicos o materiales 'online'.

Por su parte, el director del Museo Nacional de Antropología, Fernando Sáez Lara, ha detallado las tres áreas en las que se va a organizar la nueva pinacoteca, con la intención de "revitalizar" bajo nuevos paradigmas con relfexiones que ya comparten otros museos del mundo. Para esta metodología se ha contado con expertos con "compromiso científico y técnico".

NUEVA ORGANIZACIÓN

Así, las tres de las primeras áreas del MNA abordarán cuestiones como el colonialismo. Después, en el segundo espacio se planteará "cómo habitar el mundo" y se divide en historias de los orígenes o el "buen vivir", con el objetivo de mostrar que "hay muchas formas de habitar el mundo" y que se deben "preservar identidades frente a la globalización".

La tercera de las áreas se compone de "laboratorios de imaginación social" sobre el futuro, el patrimonio y las reparaciones narrativas con ciclos de hasta 18 meses de duración.

Mientras, el director del Museo de América, Andrés Gutiérrez Usillos, ha apuntado que su pinacoteca se reescribirá en aspectos de "colonialidad del ser", es decir, la "invisibilidad y deshumanización" de determinadas personas como ocurrió con la esclavitud. Así esperan mostrar la pluralidad de las culturas americanas desde una perspectiva "decolonial" pero también "antirracista".

Además, se reflejará el sentir actual en torno al cuerpo, principalmente en aspectos como el género y la sexualidad. Además, centrarán una de sus secciones en conflictos y resistencias.

Para la directora general de Patrimonio Cultural y Bellas Artes, Ángeles Albert de León, ya se han llevado a cabo algunos cambios en los museos, como la reorganización de una sala llamada "los orígenes" en el MNA y el cumplimiento de la 'Carta de compromiso sobre el tratamiento ético de restos humanos', por la que se acuerda la retirada de los restos humanos que se alojan en sus salas.