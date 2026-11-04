DAMA abre la quinta edición del Laboratorio Segunda Versión, dirigido a creadores mayores de 50 años

Rodaje en Arguedas de uno de los cortometrajes finalistas de 'Navarra, Tierra de Cine 2026'. - NAVARRA, TIERRA DE CINE

MADRID, 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

DAMA, la entidad de gestión de derechos de autor de las creadoras y los creadores audiovisuales, ha abierto este miércoles la convocatoria de la quinta edición del Laboratorio Segunda Versión, un programa de desarrollo de proyectos dirigido a autoras y autores mayores de 50 años.

La iniciativa ofrece un programa completo de desarrollo de guiones de ficción audiovisual para largometrajes, series o miniseries, que incluye tutorización personalizada, clases magistrales, talleres, dinámicas de grupo y formación específica en estrategias de marketing y promoción, así como la elaboración de un dosier profesional.

A lo largo del laboratorio, los participantes trabajarán en sus historias desde la sinopsis inicial hasta la primera versión completa del guion. Además, cada proyecto contará con una ayuda económica de 6.000 euros. La guionista y directora Susana Casares será la coordinadora de esta edición.

La incubadora culminará con una jornada de presentación ante agentes y representantes de la industria audiovisual, con el objetivo de generar nuevas oportunidades de desarrollo y acceso a la industria para los proyectos participantes.

La convocatoria es de temática libre y seleccionará seis proyectos siguiendo criterios de paridad, territorialidad y capacitación. Los solicitantes deberán acreditar haber escrito y/o dirigido al menos un largometraje (de ficción, animación o documental) estrenado comercialmente o en festivales, o haber participado como guionistas o directores en al menos un capítulo de serie emitida en televisión o disponible en una plataforma de vídeo bajo demanda.

El plazo de recepción de proyectos estará abierto del 4 al 27 de noviembre de 2026 (hasta las 11:00, hora peninsular). Las inscripciones se realizarán exclusivamente a través de la web de DAMA, donde también pueden consultarse las bases legales.

Con esta nueva edición, DAMA da continuidad a una iniciativa que busca favorecer el desarrollo profesional de creadoras y creadores mayores de 50 años y facilitar que sus proyectos encuentren nuevas oportunidades dentro de la industria audiovisual.