DAMA lanza la primera convocatoria 'Recreas en Iberseries' para impulsar proyectos entre España y Latinoamérica

Archivo - Miembros del equipo de rodaje de la serie 'Berlín' en el puente de Triana. A 28 de julio de 2025, en Sevilla (Andalucía, España). La conocida serie 'Berlín' protagonizada por el actor Pedro Alonso se está rondando en las calles de Sevilla hasta - María José López - Europa Press - Archivo

MADRID, 15 Jul. (EUROPA PRESS) -

DAMA, a través de la red profesional de guionistas de series en español Recreas, ha lanzado la I Convocatoria 'Recreas en Iberseries' 2026, una iniciativa destinada a impulsar el desarrollo de proyectos de series con vocación iberoamericana y fomentar la colaboración entre guionistas de España y Latinoamérica.

La convocatoria, cuya inscripción permanecerá abierta desde este miércoles 15 de julio hasta el próximo 26 de agosto, seleccionará doce proyectos originales cuyos autores participarán en un encuentro profesional que se celebrará en el marco de Iberseries 2026, uno de los principales mercados audiovisuales del ámbito iberoamericano.

Según informa DAMA, la jornada comenzará con una sesión privada en la que los guionistas conocerán de primera mano las líneas editoriales y las necesidades actuales de responsables de contenidos audiovisuales de destacados compradores de España y Latinoamérica.

Posteriormente, los doce autores seleccionados participarán en una ronda de encuentros profesionales individuales que tendrá lugar en la sede de DAMA, donde podrán presentar sus proyectos, compartir intereses creativos y explorar posibles alianzas para el desarrollo conjunto de nuevas series.

En la convocatoria, podrán participar los guionistas inscritos en Recreas, con independencia de su nacionalidad o lugar de residencia. Asimismo, se admitirán proyectos originales e inéditos de ficción, documental y animación que no hayan sido producidos ni comprometidos para su producción y que sean resultado exclusivo del trabajo creativo de sus autores.

Las candidaturas deberán presentarse exclusivamente a través de la página web de RECREAS entre el 15 de julio y el 26 de agosto de 2026.