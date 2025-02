David Grann publica 'Los náufragos del Wager': "Es casi una parábola de la desinformación que hoy vivimos"

MADRID 17 Feb. (EUROPA PRESS) -

El escritor y periodista estadounidense David Grann ha publicado 'Los náufragos del Wager' (Random House), una historia de supervivencia del siglo XVIII sobre la Marina Real Británica que, en la guerra imperial contra España, acabó naufragando en una isla desierta cerca de la Patagonia.

"Esta historia es casi una parábola de los tiempos modernos que estamos viviendo en la actualidad, con todo el tema de la desinformación y las luchas por la verdad", ha explicado el autor en una rueda de prensa con medios españoles.

Grann asegura que es "importante" recuperar este suceso porque le ha servido para "contar una historia contemporánea con la ventaja del pasado". "Las historias nos ayudan a interpretar el mundo y aprender de lo que se cuenta. Cuando yo estaba viviendo los momentos turbulentos que hemos vivido en Estados Unidos, con muchas preguntas que me hacía sobre la verdad y las fake news, me topé con esta historia que para mí era sumamente ilustrativa", ha argumentado.

El escritor asegura que en los archivos que ha consultado para escribir su nuevo libro se habla de elementos de "desinformación y 'fake news', lo que le sirvió como "enlace entre aquel momento de antaño y el actual". "Esta historia tiene las semillas para ser una de las más grandes historias de supervivencia", ha indicado.

El libro recoge la historia de treinta hombres que en 1742 llegaron a las costas de Brasil, donde fueron recibidos como héroes. Seis meses más tarde, otro barco con tres náufragos llegó aunque estos contaban un relato muy distinto. Al parecer, los marineros de Brasil no eran héroes, sino amotinados. Ante las múltiples acusaciones de traición y asesinato por parte de ambas facciones, se convocó un consejo de guerra en tierras británicas.

"Uno de los temas que más me interesa son los motines. Son unas formas de rebelión especial dentro de una organización con un diseño para imponer la guerra y, de repente, hay un desorden", ha señalado. El autor reconoce que 'Los náufragos del Wager' ha supuesto un "desafío" porque, entre otras cosas, ha tenido que aprender el lenguaje utilizado en los barcos, al informarse a través de los diarios de abordo o los cuadernos de bitácora.

"Los cuadernos de bitácora recogen descripciones que tu mente no puede ni comprender. Sin embargo, te permiten reconstruir la historia de una manera muy vivida y cinematográfica", ha afirmado Grann.

El autor, preguntado por el imperialismo británico, ha expuesto que el imperio británico se veía como "una civilización superior", lo que les llevó a tener un comportamiento "implacable", como se narra en el libro. "Cuando están en la isla de Wager, los indígenas sabían cómo sobrevivir y les ofrecieron (a los náufragos) ayuda para vivir. Pero ellos, por sus prejuicios y su actitud imperialista, los maltrataban y los dejaron abandonados", ha relatado.

"Cuando volvieron a Inglaterra se empezó a conformar una historia alternativa, precisamente para suavizar lo caótico que había sido su comportamiento", ha agregado.

EL LIBRO SERÁ ADAPTADO AL CINE POR SCORSESE

Como ya ocurriese con su anterior libro 'Los asesinos de la luna', el cineasta Martin Scorsese ha decidido, junto con Leonardo DiCaprio, comprar los derechos del nuevo libro de Grann. Al respecto, el escritor cree que las películas de Scorsese son "trabajos honestos" que exploran cuestiones profundas de la condición humana como "la corrupción, la tentación o la violencia".

"Me gusta mucho el trabajo de Scorsese y de DiCaprio, pero realmente no participo en las películas haciendo el guion. Me tienen ahí como recurso y fuente de información", ha destacado.

Grann considera que el cine y los libros son "medios muy distintos" y apunta que las películas se toman "más libertad" y permiten entrar en nuevos espacios que el mundo literario no es capaz. "Lo importante es poner estas historias en manos de gente que sabe lo que hace. Y Scorsese lo sabe", ha subrayado.

"He tenido mucha suerte. Si él te llama y te dice que quiere adaptar tu libro, lo único que dices es 'guau'. Para mi lo importante es que los distintos medios avanzan hacia una verdad", ha concluido.