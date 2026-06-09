El derecho de remuneración aporta el 13% de los ingresos anuales de los autores audiovisuales, según un estudio

DAMA y SGAE presentan en la Academia de Cine el estudio ‘La importancia económica del derecho de remuneración en el mercado audiovisual español’, elaborado por Know Media junto a la Cátedra de Economía Aplicada de la Universidad de Salamanca. - SGAE

MADRID, 9 Jun. (EUROPA PRESS) -

El derecho de remuneración representa el 13 por ciento de los ingresos anuales de los autores audiovisuales españoles y son percibidos por cerca del 60 por ciento del colectivo, según concluye el estudio 'La importancia económica del derecho de remuneración en el mercado audiovisual español', presentado este martes por DAMA y SGAE.

La investigación, elaborada por Know Media a partir de 685 encuestas a socios de ambas entidades contestadas del 9 al 26 de diciembre, concluye que estos ingresos favorecen la continuidad profesional de los autores y la creación de nuevas obras, y se estima que más de 800 proyectos audiovisuales se desarrollan cada año gracias al impacto económico derivado de este sistema de remuneración.

"El artículo 90 de la ley de propiedad intelectual dice que tenemos derecho a cobrar un dinero por los trabajos que hacemos, ese es el derecho de remuneración. Un dinero que gestionan sociedades como DAMA y SGAE para que los autores audiovisuales podamos acompañar la suerte de nuestra obra", ha explicado Inés París, vicepresidenta del Colegio Audiovisual de SGAE.

Según los datos presentados, los autores audiovisuales perciben de media más de 60.000 euros de derechos de remuneración a lo largo de su vida profesional -hasta 115.000 euros en valor futuro-. La renta media anual del colectivo se sitúa en 38.964 euros.

El informe desgrana que la retribución media recibida por derechos de autor se sitúa en los 5.000 euros anuales, mientras que el 65 por ciento de los profesionales tiene unos ingresos anuales por derecho de remuneración por debajo de los 2.000 euros. Además, para cerca del 20 por ciento del colectivo estos ingresos representan alrededor de una quinta parte de sus rentas anuales.

Asimismo, el 95 por ciento de los autores considera que el derecho de remuneración les garantiza participar en los ingresos que genera su obra, mientras que el 96 por ciento valora como fundamentales las ayudas asistenciales, formativas y promocionales financiadas a través de las entidades de gestión.

"Ante un panorama de irregularidad de ingresos y de precariedad, el derecho de remuneración se convierte en un baluarte para los profesionales", ha afirmado Virginia Yagüe, presidenta de DAMA.

Otro de los parámetros analizados es la posible afectación en la jubilación de los derechos de remuneración, en este contexto, casi el 40 por ciento del colectivo tiene depositada su expectactiva de calidad de vida para la jubilación en los rendimientos de esta herramienta.

La investigación resalta que alrededor del 65 por ciento de los guionistas trabajan en régimen de autónomos y solo un siete por ciento de creadores tiene una relación estable de trabajo.

"Hablamos de un panorama de inseguridad y precariedad en una profesión donde lo que sí abunda es el talento y el deseo de salir adelante y la vocación, pero no abunda la continuidad ni la seguridad ni los ingresos con estabilidad", ha lamentado París, que ha recalcado la importancia del derecho de remuneración como una fuente de estabilidad real para los profesionales.

UN DERECHO "AMENAZADO"

El estudio también advierte de las consecuencias que tendría la desaparición del derecho de remuneración. Según los datos recogidos, el 50 por ciento de los autores se plantearía con seguridad abandonar la profesión si este derecho desapareciera, y hasta 25 por ciento añadido también considera altamente probable que tomara esa decisión.

El impacto sería especialmente significativo entre los perfiles más jóvenes. Un 67 por ciento de los autores noveles se muestra muy preocupado por la pérdida del menoscabo de sus condiciones debido a la pérdida del derecho, y un porcentaje equivalente prevé una drástica caída en la entrada de nuevos talentos.

Por último, París ha advertido que este derecho está "amenazado" diariamente La realidad nuestra es que todos los días hay amenazas hacia el derecho de remuneración de los autores del audiovisual. Todo el tiempo. Y nuestras batallas en el contexto europeo para que se extienda con frecuencia se ven amenazadas también por la respuesta de tecnológicas, etc. En Bruselas, hay una pelea entre los que creemos en la autoría como centro de lo que es Europa, y los que piensan que los autores del audiovisual no somos necesarios", ha apostillado.

Al respecto, Yagüe ha matizado que las entidades no tienen una posición "antitecnológica" y apela por mantener una normativa que defienda los derechos de los profesionales.