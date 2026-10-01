El dramaturgo argentino Mauricio Kartun cruza la tragedia griega con la cultura popular argentina en 'Baco Polaco'

Ruperto Merino, director de Teatros del Canal, junto a Mauricio Kartun y dos de los intérpretes del espectáculo, durante la rueda de prensa celebrada hoy. - TEATROS DEL CANAL

MADRID, 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

El dramaturgo y director argentino Mauricio Kartun cruza la tragedia griega con la cultura popular de su país en 'Baco Polaco', su nueva creación, que podrá verse del 2 al 11 de octubre en el los Teatros del Canal, dentro del ciclo Canal Hispanidad.

A partir de 'Las bacantes' de Eurípides, Kartun traslada el mito clásico a un pequeño pueblo de la Argentina profunda durante los años treinta. La llegada de una troupe ambulante en plena celebración de los carnavales altera el orden establecido y desencadena una historia marcada por el deseo, la fiesta, el poder y el exceso.

La protagonista es Reina Esther, la virgen vitrolera, una suerte de DJ mitológica que recorre la llanura llevando sus discos de pasta y que, allí donde aparece, hace nacer la fiesta. Junto a ella aparecen su hermana Sarita, el empresario ebrio Silenio y Dionisio, que la sigue enamorado desde siempre. La irrupción de este particular universo despierta la obsesión de Penteo, hijo del poder, y conduce la historia hacia la tragedia.

Kartun define Baco Polaco como "un pastiche de 'Las bacantes' de Eurípides", en el que el mito clásico se mezcla con el imaginario rural argentino, la música popular y el carnaval. La obra aborda así las tensiones entre deseo y prohibición, individuo y comunidad, y libertad y poder.

La producción del Complejo Teatral de Buenos Aires está protagonizada por Aníbal Gulluni, Paloma Zaremba, Soledad Bautista, José Mehrez, Luciana Dulitzky y Nahuel Monasterio, bajo la dirección del propio Kartun.

El equipo artístico está formado por Rodrigo González Garillo, responsable de la escenografía y el vestuario; Agnese Lozupone, de la iluminación; Juan Manuel Branca, del diseño de movimiento; y José Mehrez y Aníbal Gulluni, del diseño sonoro.