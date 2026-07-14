Ecuador y España dialogan en Madrid a través del vidrio en la exposición 'Paradojas de las Palabras'

Archivo - La muestra, organizada por B33 Galería en colaboración con la Embajada del Ecuador, presenta obras de Ale Moshenek (Ecuador) y Juan Carlos Calabria (España), bajo la curadoría de Ricardo Hoineff (Brasil). - EMBAJADA DE ECUADOR EN ESPAÑA - Archivo

MADRID, 14 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Centro Cultural Ecuatoriano en Madrid acogerá a partir del próximo 17 de julio la exposición 'Paradojas de las Palabras', una muestra que reunirá a la artista ecuatoriana Ale Moshenek y al escultor español Juan Carlos Calabria para reflexionar sobre la relación entre el lenguaje, la memoria, la emoción y la construcción del significado a través del vidrio como lenguaje artístico.

La exposición, que cuenta con el respaldo de la Embajada del Ecuador en España y la colaboración de B33 Galería, está comisariada por el brasileño afincado en la República Checa Ricardo Hoineff y propone un diálogo artístico entre Ecuador y España mediante esculturas, instalaciones e intervenciones realizadas en vidrio.

La muestra, según la Embajada de Ecuador en España, invita al público a reflexionar sobre el poder de las palabras y su capacidad para transformar la experiencia humana, explorando cómo el lenguaje construye realidades, genera vínculos y deja huellas tanto en la memoria individual como en la colectiva.

Moshenek, artista, investigadora y gestora cultural con más de dos décadas de trayectoria internacional, presentará una selección de obras derivadas de su proyecto '¿Solo Palabras?', en el que convierte el lenguaje en un elemento físico y emocional. Sus piezas incorporan recursos interactivos, tecnológicos y multimedia para fomentar la participación del espectador en la creación de nuevos significados.

Por su parte, Calabria exhibirá parte de su serie 'Los Guerreros de la Luz', una investigación escultórica centrada en la transparencia, el reflejo y la materia. Su trabajo combina técnicas tradicionales del vidrio caliente con herramientas digitales para abordar cuestiones como la fragilidad humana, la resiliencia y la búsqueda de la identidad.

El recorrido expositivo, diseñado por Hoineff, plantea la comunicación como un fenómeno dinámico y en permanente transformación, convirtiendo las palabras en experiencias visuales capaces de despertar recuerdos, emociones y nuevas formas de interpretación.

Además de la exposición, el programa incluirá talleres especializados impartidos por ambos artistas, dirigidos a estudiantes, creadores emergentes y personas interesadas en las técnicas contemporáneas del vidrio artístico. Estas actividades tienen como objetivo favorecer el intercambio de conocimientos y reforzar los vínculos culturales entre Ecuador y España.

Con esta iniciativa, la Embajada del Ecuador en España y B33 Galería buscan impulsar la proyección internacional del arte ecuatoriano y promover proyectos que favorezcan el diálogo intercultural y la presencia de artistas latinoamericanos en el ámbito internacional.