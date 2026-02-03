Entidades de Artes Escénicas y la Red de Teatros crean un grupo de trabajo para prevenir el acoso y violencias machistas

Teatro Español - AYUNTAMIENTO DE MADRID

MADRID, 3 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Asociación de Empresas de Distribución y Gestión de las Artes Escénicas (ADGAE), la Coordinadora de Ferias de Artes Escénicas del Estado (COFAE) y la Red Española de Teatros, Auditorios, Circuitos y Festivales de titularidad pública han acordado la puesta en marcha de un grupo de trabajo para abordar, de manera coordinada, "la prevención del acoso, el abuso de poder y las violencias machistas, así como la promoción activa de la igualdad en todos los ámbitos de su competencia".

Así lo han explicado este martes en un comunicado conjunto, suscrito por las tres entidades, con el propósito de avanzar en los principios de igualdad, inclusión y buen gobierno recogidos en la Ley Orgánica 3/2007, así como en los planes estratégicos de igualdad del Ministerio de Cultura y en las líneas de actuación del Observatorio de Igualdad de Género en la Cultura.

La declaración destaca que el sector de las artes en vivo no está exento de las desigualdades estructurales, los abusos de poder y las situaciones de acoso o violencias machistas que afectan a la convivencia y al desarrollo profesional de quienes lo integran. "Pese a los avances logrados en los últimos años, el cambio solo será sostenible si estos avances se acompañan de mecanismos colectivos, coordinados y transversales con perspectiva de género", aseguran.

En este sentido, las tres asociaciones se han comprometido a crear un grupo de trabajo que, de forma prioritaria, pondrá en marcha "protocolos claros de prevención del acoso y las violencias machistas" y llevará a cabo "un trabajo coordinado y sostenido, con diagnósticos comunes, formación y acompañamiento a las personas y entidades asociadas".

Esta iniciativa, según las tres entidades, es un compromiso "ineludible con la calidad democrática y cultural" de las instituciones escénicas y la forma de garantizar que la colaboración de todas aquellas personas implicadas en la producción, la distribución, la programación, la gestión cultural, la creación, o la técnica permita "construir entornos laborales seguros, inclusivos y libres de violencia".

En última instancia, ADGAE, COFAE y LA RED hacen un llamamiento al conjunto de organizaciones, instituciones y profesionales de las artes escénicas a sumarse a este compromiso colectivo "con la convicción de que la seguridad, la igualdad y el respeto son la base de un sector cultural digno, democrático y con futuro".

"Ni silencio ni miedo en el sector escénico. Ante la violencia, respuesta. Trabajaremos juntas para que ninguna forma de violencia encuentre espacio en nuestras organizaciones.", concluye el comunicado.