La Escuela Reina Sofía abre convocatoria de sus programas de emprendimiento y pre-incubadora para músicos externos

Ambas iniciativas tienen como objetivo preparar a los músicos para los retos del mercado laboral actual y fomentar la creación de proyectos con impacto social, educativo, artístico y medioambiental. - ESCUELA REINA SOFÍA

MADRID, 19 May. (EUROPA PRESS) -

La Escuela Superior de Música Reina Sofía ha abierto la convocatoria de sus dos programas de desarrollo profesional para el curso académico 2026-2027: el Programa de Emprendimiento e Innovación Social y el Programa Pre-Incubadora para proyectos musicales.

Ambas iniciativas buscan preparar a los músicos para los retos del mercado laboral actual y fomentar la creación de proyectos con impacto social, educativo, artístico y medioambiental. La Escuela puso en marcha en 2016 el Programa de Emprendimiento como asignatura de su Máster de Interpretación Musical, tras detectar que los jóvenes músicos se enfrentaban a un mercado laboral marcado por el pluriempleo, la temporalidad y la movilidad.

Desde el curso 2024-2025, la formación se abrió también a músicos externos. Por su parte, la Pre-Incubadora surgió como evolución del Programa de Emprendimiento con el objetivo de acompañar proyectos musicales ya en marcha que necesiten estructura, visibilidad y recursos para consolidarse en el mercado.

El Programa de Emprendimiento e Innovación Social está dirigido a egresados de los dos últimos años o estudiantes de último curso de grado o Máster en conservatorios superiores de música de España.

Los participantes trabajarán en grupos de entre tres y cinco personas para diseñar y ejecutar proyectos con componentes de innovación social, artística, tecnológica o medioambiental mediante una metodología de 'learning by doing'.

El programa tendrá modalidad semipresencial, con entre cinco y seis jornadas en la sede de la Escuela Reina Sofía en Madrid a lo largo del curso y una carga lectiva total de 75 horas.

Los contenidos incluirán gestión de proyectos, comunicación, marketing digital y producción, entre otras materias. Además, cada proyecto podrá recibir hasta 3.000 euros para su desarrollo, tras la validación de un comité asesor. El programa será gratuito para los seleccionados y la Escuela expedirá un certificado de estudios.

En cuanto al Programa Pre-Incubadora para proyectos musicales, está dirigido a músicos y equipos con proyectos ya en marcha que quieran desarrollar modelos de negocio sostenibles y escalables vinculados a desafíos sociales, medioambientales, educativos o artísticos a través de la música.

Los proyectos podrán estar ubicados en cualquier país de la Unión Europea y los equipos deberán contar con un mínimo de dos integrantes. El programa tendrá una duración de diez meses, de septiembre de 2026 a julio de 2027, en formato mixto online y presencial.

Cada proyecto seleccionado recibirá mentoría personalizada de expertos en emprendimiento y cultura, además de una financiación de hasta 5.000 euros para cubrir gastos de desarrollo. El programa concluirá con un comité de evaluación final presencial en junio de 2027 en la sede de la Escuela.