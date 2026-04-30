La Escuela Reina Sofía acoge el estreno absoluto de la ópera 'Whisky en Kepler: Refugiados en el espacio'

La Escuela Superior De Música Reina Sofía Y La Fundación EDP Acogen El Estreno Absoluto De La Ópera 'Whisky En Kepler: Refugiados En El Espacio'. - FUNDACIÓN EDP

MADRID, 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Escuela Superior de Música Reina Sofía y la Fundación EDP acogen el próximo 7 de mayo el estreno absoluto de la ópera 'Whisky en Kepler: Refugiados en el espacio'.

Se trata de una nueva cita del proyecto EDP GREEN STAGE, creada para fomentar el diálogo entre arte y sostenibilidad a través del apoyo a propuestas escénicas comprometidas con el medioambiente.

Antes del estreno, habrá un recital de piano a cargo de la joven Shinyoung Lee, alumna de la Escuela, con obras de Schumann, Fanny Mendelssohn, Janácek y Chopin.

A continuación, tendrá lugar el estreno de 'Whisky en Kepler: Refugiados en el espacio', obra de los Hermanos Ferrando y una de las propuestas ganadoras de la primera convocatoria de EDP GREEN STAGE.

Precisamente, es una ópera con música electrónica que pone el foco en la necesidad de la especie humana de buscar nuevos mundos donde sobrevivir. La obra sigue la aventura del primer ser humano en Kepler, donde deberá demostrar su humanidad, explican desde la Escuela.