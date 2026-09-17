La Escuela Superior de Música Reina Sofía inaugura la temporada con un concierto el 1 de octubre en Auditorio Nacional

La Orquesta Sinfónica Freixenet de la Escuela Reina Sofía, en el Auditorio Nacional. - ESCUELA REINA SOFÍA

MADRID, 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Escuela Superior de Música Reina Sofía inaugurará su temporada 2026-2027 el próximo 1 de octubre a las 19:30 con un concierto de la Orquesta Sinfónica Freixenet en la Sala Sinfónica del Auditorio Nacional de Música, según ha informado este jueves la institución. Ofrecerá un programa con obras de Antonín Dvorák y Johannes Brahms, bajo la dirección del maestro invitado, Josep Pons, y el violonchelista Luis Aracama como solista.

Primero, los jóvenes músicos de la Escuela tocarán el Concierto para violonchelo y orquesta en si menor de Dvorák. Durante la segunda parte del recital, deleitarán a los asistentes con la Sinfonía n.º4 de Brahms. Ambas composiciones constituyen dos obras maestras del repertorio sinfónico de finales del siglo XIX elaboradas por dos compositores unidos por una profunda admiración mutua.

Según detalla la Escuela, Dvorák compuso su Concierto para violonchelo entre 1894 y 1895 durante su estancia en Estados Unidos (EEUU), mientras dirigía el Conservatorio Nacional de Música de Nueva York. "Aún estando allí denota con precisión en su obra las raíces europeas donde todos los recursos del violonchelo se ponen en juego, desde las sonoridades más delicadas hasta la potencia al límite del instrumentista", pone de relevancia.

Por su parte, Brahms escribió su Cuarta Sinfonía en 1884 y 1885, en plena madurez y como última de sus sinfonías. En ella destila los tópicos románticos presentes en sus obras y las de sus contemporáneos sinfonistas, haciendo de ésta su sinfonía más personal. "Frente a las grandes transformaciones que vivía la música europea en aquella época, Brahms encontró en la tradición clásica su punto clave en el desarrollo de esta obra, cuyo final, en su último movimiento, alberga treinta variaciones de gran intensidad y dramatismo", indica.

El Concierto para violonchelo y orquesta en si menor de Dvorák contará con el violonchelista Luis Aracama como solista, recientemente galardonado con el segundo premio, premio del público y premio de la orquesta en el Concurso Internacional de Violonchelo de la Orquesta Filarmónica de Marruecos.

El director del programa será Josep Pons, considerado como "el director de orquesta español más destacado de su generación". De acuerdo con la Escuela, Pons ha establecido sólidas relaciones artísticas con la Gewandhausorchester de Leipzig, la Orchestre de Paris, la Orquesta Sinfónica de la NHK de Tokio, la Deutsche Kammerphilharmonie Bremen y la BBC Symphony Orchestra, con esta última a traves varias grabaciones y actuaciones en los BBC Proms.

Con este concierto, la Escuela Superior de Música Reina Sofía dará comienzo a su temporada de conciertos en la que 150 jóvenes músicos de 32 nacionalidades ofrecerán más de 300 conciertos, tanto en el Auditorio Sony de la Escuela, como en diversas salas por toda España. Las entradas para el concierto de inauguración, desde ocho euros, pueden adquirirse en la web de la Escuela.