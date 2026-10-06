España, protagonista del Louvre este otoño: Zurbarán, Rossy de Palma, Jordi Savall o Israel Galván

Archivo - Museo del Louvre de París (Francia). - LOUVRE /X - Archivo

MADRID, 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Museo del Louvre dedicará su programación cultural a España entre el 7 de octubre de 2026 y el 22 de enero de 2027 con una treintena de eventos reunidos bajo el lema 'España en el Louvre', que acompañarán a las exposiciones 'Zurbarán' y 'Esculpir el color'.

Las actividades, procedentes de distintos ámbitos de la creación, dialogarán con las obras de ambas exposiciones y con las de las salas de pintura española, reabiertas recientemente. Entre los participantes figuran Rossy de Palma, Jordi Savall, Angélica Liddell, Rodrigo Cuevas, Israel Galván, Olivia Ruiz y la compañía de la Comédie-Française. La programación, dirigida al público francés y al hispanohablante, cuenta con el apoyo de la Embajada de España, el Instituto Cervantes y Acción Cultural Española, según ha informado el museo.

El ciclo de música arrancará el 7 de octubre a las 20.00 horas con el grupo vocal Cantoría, dirigido por Jorge Losana, que interpretará 'Las músicas de Zurbarán' con motivo de la inauguración de la exposición. Después actuarán Arcángel y el Cuarteto Diotima el 25 de noviembre, con un programa de flamenco contemporáneo con obras de Sotelo, Adámek y Ravel; el pianista Tanguy de Williencourt el 4 de diciembre, con piezas de Granados y Mompou; y Jordi Savall con Hespèrion XXI el 13 de enero, con 'Sevilla entre mundos y mares'. El guitarrista Thibaut Garcia y sus invitados cerrarán el ciclo el 22 de enero, coincidiendo con la clausura de la exposición sobre Zurbarán.

CICLO DE CINE DE ROSSY DE PALMA Y UN "GRAN FIN DE SEMANA" ESPAÑOL

En el apartado de cine, el Louvre ha dado "carta blanca" a la actriz Rossy de Palma para una selección de diez películas que se proyectarán en el Auditorio del museo del 9 al 18 de octubre.

Según ha explicado el museo francés, el ciclo incluye títulos de Luis Buñuel, Pedro Almodóvar, Luis García Berlanga, Pilar Miró, Víctor Erice, Fernando Fernán Gómez, José Luis Cuerda, Bigas Luna y Estibaliz Urresola Solaguren, y De Palma presentará varias de las proyecciones.

El programa de historia del arte incluye la presentación de 'Zurbarán' por parte de la comisaria el 12 de octubre, a las 12.30 y a las 19.00 horas, y un encuentro con la autora y directora teatral Angélica Liddell el 21 de octubre, moderado por Olivia Gesbert, de 'La Nouvelle Revue Française', en colaboración con la editorial Gallimard.

El 12 de noviembre, la catedrática Véronique Gerard Powell impartirá una conferencia sobre las estancias de artistas en España y Francia en el siglo XIX. El 2 de diciembre, Pascal Torres Guardiola, del Louvre, analizará el tapiz 'La riña en la Venta Nueva', según un cartón de Francisco de Goya, en la serie 'La obra a escena'.

Para el público familiar, la cantante y escritora Olivia Ruiz participará el 24 de octubre, a las 11.00 y a las 15.00 horas, en un nuevo episodio de 'Dibújame una obra maestra' dedicado a 'Joven mendigo', de Murillo. El 6 de noviembre, a las 19.30 horas, la Comédie-Française ofrecerá en el Auditorio una lectura musical de 'El burlador de Sevilla', de Tirso de Molina. Esta compañía inicia en 2026 una colaboración con el museo que culminará con la puesta en escena de 'La Torre de Nesle', de Alejandro Dumas, en el jardín de las Tullerías en los 'Veranos del Louvre' de 2027.

Del martes 8 al domingo 13 de diciembre, el museo celebrará el Gran Fin de Semana de España, una nueva actividad multidisciplinar cuya primera edición se dedica a este país. Israel Galván estrenará el 8 de diciembre, a las 19.00 y a las 21.30 horas, una creación bajo la Pirámide del Louvre, de 40 minutos de duración, tras la cual se abrirán excepcionalmente las dos exposiciones para una visita libre de aproximadamente una hora.

El programa incluye además el viernes 11 de diciembre una apertura nocturna de las salas hasta las 21.00 horas, con la charla 'El Louvre, ¿un palacio en España?' a cargo de Aitor Alonso y el dibujante Jul, y un concierto del dúo gallego Caamaño & Ameixeiras. El sábado 12 están previstos un pódcast en directo de 'Las Hijas de Felipe', en español con interpretación simultánea al francés, y un concierto de Rodrigo Cuevas a las 21.00 horas.

La jornada del domingo 13 incluirá una emisión en directo del programa 'On va déguster', de France Inter, con François-Régis Gaudry; las visitas literarias 'Del Louvre al Prado', con Noham Selcer y Joaquim Fossi; y la proyección de 'Delirios de grandeza', de Gérard Oury, presentada por Danièle Thompson y Guillaume Gallienne.