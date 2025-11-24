El Estado asegura en 131,5 millones 43 obras del danés Vilhelm Hammershoi para su exposición en el Thyssen

MADRID, 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Cultura ha asegurado en 131,5 millones de euros un total de 43 obras para la exposción temporal 'Vilhelm Hammershoi. El ojo que escucha', en el Museo Nacional Thyssen Bornemisza, según publica el Boletín Oficial del Estado (BOE). La exposición podrá visitarse en la pinacoteca madrileña del 17 de febrero al 31 de mayo.

Se trata de la la primera retrospectiva en España dedicada al artista danés Vilhelm Hammershoi (1864-1916) y ofrece, a través de casi un centenar de obras, una visión de su trabajo. Más de cien años después de la muerte del pintor, que alcanzó un éxito considerable en vida por sus interiores fríos y silenciosos, sus obras resultan inquietante para el espectador moderno.

La ambigüedad de sus planteamientos mantiene abiertas vías de interpretación que en las últimas décadas se han enriquecido gracias a la búsqueda de conexiones con otros artistas europeos y a la contextualización con sus contemporáneos daneses. Ver sus cuadros en el Museo Thyssen permite además relacionarlos con los maestros del pasado, como los holandeses del siglo XVII, y las grandes figuras del siglo XIX y XX, como Edward Hopper.

La exposición contribuye a acercar la obra de Hammershoi a la generación actual de creadores e historiadores, así como al público general en España, que hasta ahora sólo ha podido verla en contadas ocasiones. Según la pinacoteca, el subtítulo de la muestra, 'el ojo que escucha', remite a la relación metafórica entre su pintura, el silencio y la aparente calma que transmite, y el interés del artista por la música.

La exposición aborda este y otros temas que recorren su obra, como el papel de su mujer Ida Ilsted en su proceso creativo, la progresiva depuración de los interiores domésticos y sus paralelismos con el tratamiento de las arquitecturas y paisajes, y su autorrepresentación como pintor en los últimos años de su vida.