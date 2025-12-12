El Estado asegura en 73,8 millones 42 obras para su exposición en el Thyssen, entre ellas obras de Rodin y Kandinsky

Archivo - Palacio de Villahermosa, sede del Museo Nacional Thyssen-Bornemisza. - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

MADRID, 12 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Cultura ha otorgado garantía de Estado a 42 obras para su exhibición en la exposición permanente del Museo Nacional Thyssen-Bornemisza. Las obras han sido aseguradas en 73,8 millones de euros, según ha publicado el Boletín Oficial del Estado (BOE).

El periodo máximo de cobertura de la garantía del Estado se iniciará el 1 de enero de 2026, y surtirá efectos hasta el 31 de diciembre de 2026, o hasta la devolución de las obras en el lugar designado por los cedentes, con fecha límite del 31 de diciembre de 2026.

Entre las obras aseguradas figuran las esculturas de Auguste Rodin 'La mort d'Alceste, la Visite chez le docteur ou Mercure' y 'Jeune Fille confiant son secret à Isis, ou à la Nature, le Bon Génie ou la Bonne Nouvelle'. De Wassily Kandinsky se incluye en esta garantía de Estado la obra 'Lápiz, tinta y acuarela sobre papel' y de Lucian Freud 'Hombre en una silla'.

El Estado también ha otorgado garantía de Estado en 1,5 millones de euros a la pintura de Antonio López 'Vista de Madrid (Museo Arqueológico desde la calle Serrano) 1962' que permanece expuesta en el Museo Arqueológico Nacional.

Asimismo, el Ministerio también ha asegurado 294 obras para la exposición permanente del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía. La garantía de Estado de estas obras se ha otorgado en 96,3 millones de euros. Se trata de obras mayoritariamente de colecciones particulares, así como de instituciones como la Fundación Colección AC, la Universidad de Navarra, Fundación Telefónica, Fundación Pablo Palazuelo o el Museu Nacional d'Art de Catalunya.