La exposición 'Leonardo Da Vinci: Los rostros del genio' de la BNE recibe más de 61.000 visitantes

Publicado 10/04/2019 17:20:38 CET

MADRID, 10 Abr. (EUROPA PRESS) -

Más de 61.000 personas han visitado la exposición 'Leonardo Da Vinci: Los rostros del genio' en la Biblioteca Nacional de España, según ha informado este miércoles la institución en un comunicado.

Esta exposición, comisariada por la catedrática Elisa Ruiz y en la que también participa Christian Gálvez, y que abrió sus puertas el 29 de noviembre con motivo del V Centenario de su fallecimiento, alcanzó esta cifra durante el primer fin de semana de abril.

La máquina voladora, la enorme cabeza de caballo de Sforza, el alza columnas o la máquina de textil son algunas de las piezas que más han fascinado a los visitantes de esta muestra, que cerrará sus puertas el 18 de mayo.

Esta muestra se complementa con otra en el Palacio de las Alhajas, comisariada por Gálvez. A finales de noviembre pasado, la asociación de historiadores de arte publicaba un comunicado en el que alertaban de "intrusismo profesional" de Gálvez y criticaban los contenidos de la exposición.

Incluso la comisaria de la exposición de la muestra en la BNE, Elisa Ruiz, hizo público a través de un comunicado que pidió "no mantener ninguna relación" con el presentador de televisión y llegó a presentar su dimisión.

Por su parte, el propio Gálvez aseguraba que "si en algún momento" la Biblioteca Nacional (BNE) decidiera que no era "digno de estar ahí" con la muestra, se marcharía. "Recojo mis cosas y me voy, que no pasa nada", señalaba en declaraciones a Europa Press, tras recordar no obstante que había recibido el apoyo de la directora de la institución, Ana Santos.

La directora de la Biblioteca Nacional, Ana Santos, afirmaba estar estar "harta" de la polémica generada con la exposición y de que se "utilice" a la institución "para este tipo de polémicas". La BNE ya defendía que la muestra contaba con el "favor del "público" ya puntaba a finales de diciembre a un repunte de altas en los carnets.