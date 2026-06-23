Fernando Sánchez reabre el Palacio de Velázquez con una muestra sobre memoria y contrapoder: "La historia también pinta"

Vista de sala de la exposición Fernando Sánchez Castillo. - MUSEO REINA SOFÍA

MADRID, 23 Jun. (EUROPA PRESS) -

El artista Fernando Sánchez Castillo ha reivindicado los pequeños gestos de resistencia frente al poder y la necesidad de revisar la memoria histórica a través del arte en 'La perla peregrina', la exposición con la que reabre el Palacio de Velázquez de Madrid -sede del Museo Reina Sofía en el Parque de El Retiro- y que reúne cerca de 200 obras entre acuarelas, esculturas, instalaciones, vídeos, objetos y piezas prestadas.

Durante la presentación, el artista ha explicado que la muestra propone un recorrido por distintos episodios históricos y figuras que simbolizan la libertad, la resistencia y el contrapoder. "La historia también pinta, por eso me gusta rodearme de ella como si fuera cualquier otro artista", ha señalado Sánchez Castillo al hacer referencia a una radiografía que representa 'La carga de los mamelucos', de Goya, con algunas manchas producidas por el viaje del cuadro durante la Guerra Civil.

Del 24 de junio de 2026 al 8 de marzo de 2027, el Palacio de Velázquez albergará esta exposición dedicada al trabajo de Fernando Sánchez Castillo, que en esta ocasión propone una reflexión sobre la relación entre historia, poder y representación a partir de la equiparación con la formación de una perla

Entre las piezas más destacadas figura una escultura dedicada a August Landmesser, el trabajador alemán que permaneció con los brazos cruzados mientras miles de personas realizaban el saludo nazi a Adolf Hitler. Para el artista, aquel "gesto tan sencillo como no hacer nada" terminó convirtiéndose en "un gesto de libertad para todos" y demuestra el poder de la desobediencia individual frente a la masa.

La exposición también incorpora un homenaje al conocido como "rebelde desconocido" de la plaza de Tiananmén (China), el hombre que en 1989 se plantó frente a una columna de tanques. La figura, ha explicado el artista, ha servido como base para diferentes proyectos y en esta ocasión dialoga con una representación del opositor ruso Alexei Navalny, dentro de una instalación que invita a la participación del público hasta que las esculturas desaparecen y únicamente permanece "una nube" formada por las ideas de los visitantes.

El recorrido reúne otras figuras vinculadas a la defensa de los derechos humanos, como Nora Cortiñas, una de las Madres de Plaza de Mayo; Federico García Lorca, representado "feliz" y "como un duende", o la japonesa Tomiko Higa, entre otros personajes que el artista presenta como ejemplos de resistencia cotidiana.

Uno de los ejes centrales de la muestra es 'Síndrome de Guernica', una escultura elaborada a partir del Azor, el yate utilizado por el dictador Francisco Franco y escenario de acontecimientos políticos como las conversaciones mantenidas con Don Juan de Borbón.

Sánchez Castillo ha explicado que el barco ha sido deconstruido para convertirse en "una metáfora de las vanitas de los dictadores del siglo XX". "Hemos utilizado un objeto histórico, deconstruido a través de la estética, para neutralizarlo y llevarlo a un estado diferente de creación artística", ha señalado.

En la rueda de prensa, el director del Reina Sofía, Manuel Segade, ha definido al artista como "una máquina de relatos y anécdotas". "La muestra es como una partitura suya", ha manifestado.

CARRERO BLANCO Y FRANCO, PROTAGONISTAS DE LA MUESTRA

La memoria histórica también está presente en una reproducción del cráter provocado por el atentado que acabó con la vida del presidente del Gobierno Luis Carrero Blanco en la calle Claudio Coello de Madrid, acompañada por una réplica del vehículo. El artista asegura que esa grieta "aparece y desaparece" pese a las sucesivas capas de asfalto porque representa "un fantasma del pasado que no quiere desaparecer".

Otra de las piezas más singulares es la estatua ecuestre de Francisco Franco realizada por Josep Viladomat, que se exhibe únicamente con el caballo después de que la figura del dictador desapareciera tras los actos vandálicos sufridos durante una exposición en Barcelona hace más de una década.

"Lo que me interesaba era la representación del caballo y cómo se ha transformado. El caballo es un símbolo de libertad", ha explicado Sánchez Castillo. En la misma sala se exhibe también la radiografía de 'La carga de los mamelucos' realizada con la colaboración del Museo del Prado.

Siguiendo el recorrido, la muestra dedica un espacio a las arquitecturas levantadas para proteger el patrimonio artístico durante la Guerra Civil. Entre ellas destaca la reconstrucción de la estructura que cubrió la fuente de Cibeles entre 1936 y 1939, conocida como "La Linda Tapada" o "la tumba del fascismo", según ha indicado Sánchez Castillo, que ha recordado que muchos de los arquitectos que diseñaron estas protecciones acabaron exiliados en los campos franceses de Argelès-sur-Mer, motivo por el que ha incorporado cañas de aquel lugar fundidas en bronce como homenaje.

Entre las obras expuestas figura además una reproducción del bolígrafo que portaba el abogado Alejandro Ruiz-Huerta durante la matanza de Atocha y que recibió el impacto de una bala. "Es un objeto que estaba en la mente de toda una sociedad durante mucho tiempo y es paradojico que sea un bolígrafo el que salve la vida porque permite escribir palabras que son lo que nos hace expresarnos con libertad", ha afirmado.

Otra de las salas reproduce grandes pinturas murales realizadas con toallas mojadas, en referencia a un método de tortura utilizado durante los últimos años del franquismo y la Transición que "no dejaba marcas en el cuerpo, pero sí daños internos".

LA VITRINA BLINDADA DEL 'GUERNICA'

Además, la muestra incluye la vitrina blindada que protegió el 'Guernica' tras su llegada a España en 1981 procedente del MoMA de Nueva York. Sánchez Castillo ha recordado que fue la primera forma en la que vio la obra de Picasso siendo niño y explicó que el museo estadounidense exigió que estuviera protegida por un cristal "antigranadas".

"Era la primera vez que veía el Guernica como si fuera realmente una joya, una joya misteriosa que no se podía ver de un solo vistazo y que obligaba al espectador a moverse para comprender qué sucedía allí", ha relatado.

La exposición concluye con una reflexión sobre la libertad de expresión y los mecanismos de control, desde las pintadas censuradas durante la Transición hasta una instalación lumínica inspirada en el filamento de la bombilla del 'Guernica'. Cada cinco minutos, la pieza emite en código Morse la frase "el Museo del Prado es más importante que la Monarquía y la República juntas".

REAPERTURA DEL PALACIO DE VELÁZQUEZ

La exposición del artista madrileño supone la reapertura del Palacio de Velázquez tras las obras de renovación iniciadas en 2024. Estas obras han consistido en la mejora del estado de conservación de las cubiertas y del sistema de climatización, el cambio a iluminación LED y la elaboración de un gemelo digital para el control del edificio.