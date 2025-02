Fernando Tejero pide "separar" el trabajo de Karla Sofía de su polémica: "Linchar no es bueno. Es ponerse a su nivel"

MADRID, 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

El actor Fernando Tejero cree que se debe "separar" el trabajo que ha realizado Karla Sofía Gascón en 'Emilia Pérez' de la persona y de la polémica que envuelve a la actriz, tras la aparición de unos tuits de tinte racista que publicó la nominada al Oscar.

"Yo no he leído los tuits que puso. Sí sé que no eran muy agraciados, pero tampoco es bueno el linchamiento porque yo creo que nos ponemos todos en el mismo nivel. Yo he visto lo que le ponen a ella y el que ataca e insulta de esa manera está cometiendo lo mismo que ella hizo con esos tuits", ha asegurado el actor, con motivo del estreno teatral de 'Camino al zoo', en el Teatro Bellas Artes hasta el 9 de marzo.

Tejero ha defendido que el trabajo que ha realizado Karla Sofía Gascón en 'Emilia Pérez' "ha gustado y ha ayudado a mucha gente". "Yo he visto la película y me parece que está muy bien", ha subrayado. El actor también se ha referido a la gala de los Goya, celebrada el pasado sábado 8 de febrero en Granada, y ha confesado que le gustó porque fue "un evento agradable", pese a que se extendió en el tiempo.

"Siempre son largas las ceremonias de los premios. Son largas porque no se pueden controlar los agradecimientos. Pero bueno, yo creo que todo el mundo lo hace con una buena intención. Cada uno aporta su granito y yo creo que nadie hace nada para que no guste, al contrario. Todo el mundo lo hace de corazón y todo el mundo lo hace para que sea una gala agradable", ha señalado.

En 'Camino al zoo', Fernando Tejero encarna a Peter, un hombre al que le cuesta comunicarse y que quiere ser "pluscuamperfecto". "Este personaje es un reflejo de la sociedad actual. Es un hombre que no quiere abrirse en canal ni para conocerse a él mismo ni para que lo conozca la sociedad", explica.

La obra teatral, dirigida por Juan Carlos Rubio, combina la producción de Edward Albee, 'La historia del zoo', estrenada en 1958, con su precuela (escrita 45 años más tarde), 'La vida en casa'.

En la primera parte el autor nos ofrece una mirada reveladora sobre el estable y feliz matrimonio de Peter y Ann (Ana Labordeta), sus intentos de comunicarse, sus sueños frustrados y la soledad de su vida compartida. En el segundo acto, mientras Peter lee en un banco de Central Park, un extraño tipo, Jerry (Daniel Muriel), comenzará a contarle una serie de historias que abrirán la puerta a la zona más salvaje de su naturaleza.

Uno de los paralelismos que encuentra Fernando Tejero entre la actualidad y la obra es la "tremenda" falta de comunicación que hay. "Cada vez vamos a peor. La falta de comunicación hace que caigamos en la soledad", ha indicado.

Por último, Fernando Tejero, que ha anunciado recientemente que abandona la serie 'La que se avecina', asegura que hacer teatro es un "lujo" y es el lugar donde más actor se siente. "Yo quería ser actor por el teatro. Llevo tatuado a Lorca porque a mí lo que me hizo querer ser actor es que empecé a leer funciones de Lorca", ha desvelado.

"El teatro es un salto al vacío, aquí no hay red. Es un fragmento de vida, tú llegas y te quedas en el camerino y aquí sale un personaje y una vez que se levanta el telón no hay vuelta atrás. Ya no hay nada que hacer", ha sentenciado.