El Festival Internacional de Teatro de Humor de Santa Fe (Granada) celebra su 31 edición con diez propuestas escénicas

Presentación de la 31 edición del Festival Internacional de Teatro de Humor de Santa Fe. - DIPUTACIÓN DE GRANADA

GRANADA, 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

La 31 edición del Festival Internacional de Teatro de Humor de Santa Fe (Granada) se celebrará del 9 al 28 de octubre en la Casa de la Cultura 'José Rodríguez Tabasco' de esta localidad con diez propuestas escénicas de diferentes formatos.

Durante tres semanas, el público podrá disfrutar de propuestas teatrales dirigidas tanto al público general como al ámbito escolar, con espectáculos que combinan comedia, teatro clásico, música, clown y diferentes formas de creación escénica.

La diputada de Cultura y Educación, Pilar Caracuel, ha destacado durante la presentación que "el Festival Internacional de Teatro de Humor de Santa Fe demuestra, después de 31 ediciones, la capacidad de la cultura para generar encuentros y convertirse en un elemento de dinamización de nuestros municipios".

Además, la diputada ha subrayado la variedad de una programación que "permite disfrutar de grandes nombres de la escena junto a compañías con propuestas diferentes y destinadas a públicos diversos".

Por su parte, el alcalde de Santa Fe, Juan Cobo, ha indicado que este festival es ya una de las señas de identidad de Santa Fe. "Después de más de tres décadas, hemos conseguido que sea un punto de encuentro que trasciende lo local, con un público que vuelve año tras año y compañías que eligen nuestra ciudad para presentar su trabajo".

PROGRAMA

Este festival comenzará el próximo 9 de octubre con Ron Lalá, que presentará 'La Desconquista'. Continuará el sábado 10 con Cor de Teatre con 'Operetta', una propuesta que combina teatro y música. El miércoles 14 de octubre será el turno de Cristina Medina y 'La Partenaire'.

El viernes 16, La Teta Calva llevará al escenario 'Tributo', mientras que el sábado 17 llegará una de las propuestas destacadas del festival, 'Farra', a cargo de la Compañía Nacional de Teatro Clásico y la compañía de Lucas Escobedo.

El festival también reserva un espacio para el público escolar. El martes 20 de octubre, Madame Vadeguay ofrecerá 'Circuscuentos. La nariz roja'. La misma compañía regresará al día siguiente, miércoles 21, con 'Historia de una payasa. Oye, Mira, Ven (la vida no es un cómic)'.

El viernes 23 de octubre, el público podrá disfrutar de Alex O'Dogherty con 'Palabras mayores', mientras que el sábado 24 será el turno de Verbo Producciones, que presentará 'La Aparición'.

La programación se cerrará el miércoles 28 de octubre con 'Afanidades', una propuesta de la Aula Municipal de Teatro de Santa Fe, poniendo el broche final a esta trigésimo primera edición.

Todas las representaciones tendrán lugar en la Casa de la Cultura 'José Rodríguez Tabasco', a las 20,00 horas, salvo la propuesta escolar.

Las entradas tendrán distintos precios en función de los espectáculos, teniendo las actuaciones de Ron Lalá, Cor de Teatre, la Compañía Nacional de Teatro Clásico y Lucas Escobedo un precio de 20 euros; las de La Teta Calva, Alex O'Dogherty, Verbo Producciones y Cristina Medina, de 15 euros; y las propuestas de Madame Vadeguay, de 10 euros.

Las entradas pueden adquirirse a través de www.festivalsantafe.com y, una hora antes de cada espectáculo, en la taquilla de la Casa de la Cultura 'José Rodríguez Tabasco'. El festival ofrece además un servicio gratuito de ludoteca, previa reserva, para facilitar el acceso de las familias a las representaciones.