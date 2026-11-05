El Festival Márgenes y el Museo Reina exploran los límites del cine documental con Sensory Ethnography Lab

El artista Carlos Casas, en colaboración con el ingeniero sonoro premio Oscar Nicolas Baecker y Armand Lesecq, inaugurará el festival con el espectáculo audiovisual KRAKATOA - FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINE DE MADRID

MADRID, 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Festival Márgenes dedicará, en colaboración con el Museo Reina Sofía, un ciclo al Sensory Ethnography Lab (SEL), referente internacional en la intersección entre antropología, cine y arte contemporáneo, en su 16ª edición, que se celebrará del 20 al 29 de noviembre. Su fundador, el cineasta y antropólogo Lucien Castaing-Taylor, visitará el certamen para presentar varias de las sesiones y mantener encuentros con el público.

El ciclo, titulado 'Territorios inmersivos. El Sensory Ethnography Lab', está comisariado por Pela del Álamo y Chema González y constituye la tercera colaboración entre el festival y el museo, con el objetivo de explorar la vanguardia fílmica y los vínculos entre el cine expandido y el arte contemporáneo.

El programa reúne ocho películas representativas del laboratorio fundado en 2006 en la Universidad de Harvard por Castaing-Taylor, que podrán verse de manera gratuita en el Cine del Museo Reina Sofía entre el 20 y el 28 de noviembre. El cineasta presentará las sesiones de los días 20, 21 y 22 y participará en varios encuentros con los espectadores.

Entre los títulos seleccionados figuran 'Sweetgrass' (2009) y 'Leviathan' (2012), de Castaing-Taylor e Ilisa Barbash y de Castaing-Taylor y Véréna Paravel, respectivamente; 'Manakamana' (2013), de Stephanie Spray y Pacho Velez; 'Caniba' y 'Somniloquies' (2017), de Castaing-Taylor y Paravel, y 'De Humani Corporis Fabrica' (2022), también de ambos cineastas. Completan la selección 'Expedition Content' (2020), de Ernst Karel y Veronika Kusumaryati, y 'The A-Team' (2021), de Nnenna Onuoha.

El Sensory Ethnography Lab es uno de los referentes del documental contemporáneo por su exploración de nuevas formas de representación de la realidad a través de la imagen y el sonido. Su propuesta combina antropología, arte y experimentación audiovisual, con una aproximación que cuestiona la perspectiva antropocéntrica y explora las relaciones entre los seres humanos y otras criaturas, así como con el mundo material.

CASAS INAUGURA EL FESTIVAL CON 'KRAKATOA LIVE'

Por otro lado, el cineasta y artista Carlos Casas inaugurará la 16ª edición del festival el 20 de noviembre en el Auditorio 400 del Museo Reina Sofía con 'Krakatoa Live', una experiencia de cine expandido en la que imagen y sonido se reinterpretan en directo ante el público.

Inspirada en la erupción del volcán Krakatoa de 1883, considerada el acontecimiento sonoro más intenso jamás registrado, la propuesta contará con Casas en el montaje de imágenes en directo, mientras que el compositor y diseñador de sonido Nicolas Becker, ganador del Oscar por 'Sound of Metal', y el artista sonoro Armand Lesecq se encargarán de la mezcla y la composición de efectos Foley en vivo.

La programación de Márgenes incluirá también en La Casa Encendida los conciertos audiovisuales 'CRISPR' e 'INFOMANIA', así como la sección 'Playlist', dedicada al diálogo entre cine y música.

Las entradas para el ciclo del Sensory Ethnography Lab serán gratuitas y podrán retirarse a través de la web del Museo Reina Sofía o en taquilla a partir del viernes 13 de noviembre. Las correspondientes a 'Krakatoa Live' estarán disponibles en la web del museo dos días antes del espectáculo o en taquilla.