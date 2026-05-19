Flamenco Real acoge 'Sal y Perla', un homenaje a la cantaora La Perla de Cádiz y al cante hondo gaditano

El homenaje lo encabezan el Caracolillo de Cádiz y El Junco. - TEATRO REAL

MADRID, 19 May. (EUROPA PRESS) -

Flamenco Real acogerá este miércoles, jueves y viernes 'Sal y Perla', una propuesta que convierte el escenario en un patio de sal, memoria y compás, a través del baile de El Junco, el cante de Caracolillo de Cádiz y Selu Torres, la guitarra de Jaime de la Isla y la percusión de Naim Real.

El espectáculo rinde homenaje a la cantaora La Perla de Cádiz y cuenta con la presentación de la peña flamenca que lleva su nombre, fundada en 1979 en memoria de Antonia Gilabert Vargas y considerada una de las instituciones clave en la preservación y difusión del flamenco gaditano.

La peña mantiene viva la tradición de estilos como las alegrías, los tangos, las bulerías, la soleá y las saetas, además de impulsar ciclos, concursos, programas educativos, conferencias y actividades culturales junto a instituciones locales y académicas.

'Sal y Perla' propone un recorrido por "el pellizco, la tradición y la celebración flamenca" --según el Teatro Real-- con protagonismo para el mar y el alma popular de Cádiz. Alegrías, tanguillos y soleá por Cádiz articulan un viaje sonoro y escénico que evoca "el cante verdadero, la fiesta contenida y la hondura luminosa" de esta tierra.

El bailaor gaditano Juan José Jaén Arroyo, conocido como El Junco encabeza el cartel en el que también figuran Esteban Guerrero, conocido como Caracolillo de Cádiz, el guitarrista Jaime de la Isla, el cantante Selu Torres o el percusionista Naim Real