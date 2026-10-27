Una foto de Juan Carlos I dedicada a Franco y varios retratos del dictador, a subasta hoy entre los objetos de Meirás

Exposición de objetos del Pazo de Meirás que serán subastados en la sala Magna Art Auction, a 7 de octubre de 2026, en Madrid (España). La colección incluye vajillas, porcelanas y cristalerías, esculturas e imágenes religiosas, cuadros, muebles, alfombras - Alberto Ortega - Europa Press

MADRID 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

Varios retratos de Franco, una fotografía de Juan Carlos I y una gran cantidad de muebles, porcelanas y otros objetos decorativos salen este martes 27 de octubre a subasta en Madrid entre los bienes retirados del Pazo de Meirás. Esta puja es un encargo realizado por la familia Martínez-Bordiú y Franco al director de la casa de subastas Magna Art Auctions, José Miguel Carrillo de Albornoz.

En total saldrán a subasta 689 objetos de la subasta, con precios de salida desde los 20 hasta los 5.000 euros. Fuentes del Ministerio de Cultura han precisado a Europa Press que los bienes que salen a subasta son aquellos que el Estado no ha reclamado. Asimismo, han señalado que el departamento no puede informar de si ejercerá su derecho de tanteo o si tiene intención de adquirir alguna pieza, ya que pronunciarse al respecto podría alterar el mercado.

La pieza con un precio de salida más alto es una pintura, titulada 'San Francisco orante ante el crucifijo junto a la calavera', que pertenece al círculo del toledano Luis Tristán y será subastada por un mínimo de 5.000 euros.

Le siguen otros tres objetos con un precio de salida de 4.500 euros. Uno de ellos es un bargueño astúr-leonés y los otros dos también son cuadros: 'Madre mirando con sus hijos que dan de comer al gallo' del pintor italiano Gaetano Chierici y 'Amanecer rosado' del argentino Benito Quinquela.

Por al menos 3.750 euros, el catálogo incluye una pareja de consolas de Carlos III y un 'bureau' de Luis XVI; y, por un mínimo de 3.000, una escultura en plata. Otro de los lotes con mayor valor económico es uno conformado por armas de fuego. Se trata de ocho espingardas procedentes de Marruecos, datadas de los siglos XIV y XX y a las que se pujará por un mínimo de 2.500 euros. Junto a ellas, el catálogo muestra un paquete con dos armaduras toledanas incompletas por 500 euros.

RETRATOS DE FRANCO Y FOTOGRAFÍA DE JUAN CARLOS I

Entre el conjunto de bienes, se encuentran varios retratos de Franco. Uno de ellos, que saldrá por 80 euros, es una fotografía familiar en la que aparece junto a su esposa, Carmen Polo, y a su hija, Carmen Franco. Además, incluyen un grabado del dictador realizado por calcografía por 100 euros y un tercer retrato por 300 euros.

También llama la atención una fotografía con marco de plata de Juan Carlos I, que tiene una dedicatoria escrita a mano por el ahora rey emérito: "Al Excelentísimo Franco, con mucho cariño y mucho respeto. Juan Carlos, 1970".

Otros de los objetos que se salen del común del catálogo son varias maquetas náuticas. Entre ellas, destaca especialmente un modelo de grandes dimensiones de un galeón español del siglo XX, que cuenta con un precio de salida de 350 euros.

UN CATÁLOGO DOMINADO POR MENAJE DE CASA

Además de estos bienes singulares, el total de los lotes están conformados mayoritariamente por piezas de mobiliario (como mesas y sillas), porcelanas y otros objetos decorativos y colecciones de vajillas, entre las que hay platos, vasos, cubertería y juegos de café.

En todos estos casos los precios de salida son menores. Por ejemplo, se encuentra una pareja de lámparas por 20 euros --el importe más bajo hallado en todo el catálogo--, una mesa auxiliar en madera por 30 y candelabros o juegos de café por 50. Entre el conjunto de enseres domésticos, también existen juegos de sábanas de hilo y algodón, bordadas en algunos casos con símbolos vinculados a Franco.

La subasta está programada para este 27 de octubre a las 17.00 horas. Podrá seguirse de forma presencial en Magna Art Auctions o en 'streaming'. Al día siguiente, esta casa continuará la puja con los objetos de su subasta de otoño, cuyo catálogo también se puede consultar desde el viernes.

DUDAS SOBRE LA OPERACIÓN

Al trascender la noticia, Carrillo de Albornoz aseguró a Europa Press que la operación se había realizado con las "garantías absolutas" y con la supervisión de la Abogacía del Estado y la Xunta de Galicia. "Son recuerdos. Todo lo importante se ha quedado en el Pazo de Meirás", recalcó.

Al mismo tiempo, la Comisión pola Recuperación da Memoria Histórica (CRMH) de A Coruña anunció que solicitaba a ambas administraciones que verificase con inspecciones si entre los bienes había alguno de dominio público o sujeto a otro régimen legal de protección. Además, la alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, tildó a la familia Franco de "sinvergüenzas" tras lo sucedido.

Por su parte, el conselleiro de Cultura, Lingua e Xuventude, José López Campos, aseguró que los dirigentes de la Xunta estarán "atentos" para determinar "si hay algún elemento de interés" sobre el que los técnicos puedan aconsejar "hacerse con la propiedad".