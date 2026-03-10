La fotógrafa española Ruth Baza dona dos retratos inéditos de Friedensreich Hundertwasser a la Hundertwasser Foundation

Uno de los dos retratos inéditos de Hundertwasser. - RUTH BAZA

La fotógrafa y escritora española Ruth Baza ha donado dos retratos inéditos en blanco y negro del artista Friedensreich Hundertwasser a la Hundertwasser Foundation en Viena, según ha anunciado el Ministerio de Exteriores en su página web.

Las imágenes, realizadas durante una conversación personal en el Kunsthaus Wien en enero de 1997, han sido incorporadas al archivo oficial y a la galería digital de la institución, dado su valor documental y su carácter excepcional.

Hundertwasser (1928-2000), pintor, arquitecto visionario y pionero del activismo medioambiental, fue una figura especialmente reservada y difícil de fotografiar. Las imágenes donadas por Baza, hasta donde se tiene constancia, las únicas captadas por una autora española en un contexto íntimo y creativo, aportan una nueva perspectiva a la documentación existente sobre el artista.

La Fundación ha expresado su agradecimiento por la donación y ha solicitado a la autora autorización para utilizar las fotografías en futuras publicaciones y proyectos institucionales. Además de los archivos digitales, Baza ha entregado dos copias impresas en papel de calidad museística para garantizar su conservación a largo plazo.

Por su parte, la fotógrafa ha recordado que Hundertwasser y ella compartían la misma manera de entender la belleza, la naturaleza y la libertad creativa. "También nos unía la sensibilidad hacia la ecología, el reciclaje y la vida sencilla, lo que hizo que nuestra conversación fluyera con naturalidad desde el primer momento. Por eso nos entendimos tan bien. Poder añadir ahora algo a su legado es un honor", ha indicado su agencia de comunicación.