Fundación Canal acogerá en octubre la primera exposición de Sebastião Salgado tras su fallecimiento

Sebastião Salgado, Iceberg en el mar de Weddell. Península Antártica, 2005. - FUNDACIÓN CANAL

MADRID, 21 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Canal acogerá desde finales del próximo mes de octubre 'Aqua Mater', la primera gran exposición dedicada al fotógrafo brasileño Sebastião Salgado tras su fallecimiento en 2025, una muestra que reunirá cerca de un centenar de imágenes de gran formato centradas en el agua como fuente de vida.

La muestra estará organizada por La Fábrica en colaboración con la Fundación Canal, con motivo del 175 aniversario de Canal de Isabel II y los 25 años de la Fundación. La exposición propone un recorrido por algunos de los paisajes más remotos del planeta a través de fotografías tomadas por Salgado durante más de dos décadas de viajes.

'Aqua Mater' aborda la sensibilidad con la que el fotógrafo, galardonado con el Premio Príncipe de Asturias de las Artes y considerado una de las grandes figuras de la fotografía contemporánea, retrató la naturaleza, poniendo el foco en el agua en sus distintos estados --sólido, líquido y gaseoso-- y en su papel esencial para la vida.

Las imágenes fueron captadas durante expediciones realizadas desde mediados de los años noventa a enclaves como la Antártida, Canadá, la Patagonia, la Amazonia, Islandia, el Himalaya, Rusia o Georgia del Sur, entre otros territorios.

Comisariada por Lélia Wanick Salgado, escritora, productora de cine y ecologista, la exposición se presenta por primera vez con su dimensión actual e incorpora una selección inédita de fotografías pertenecientes a la serie 'Glaciares'. Tras su paso por Francia e Italia, la muestra llegará a Madrid con un montaje concebido específicamente para la Sala Castellana 214 de la Fundación Canal.

Según destacan los organizadores, más allá de una exposición fotográfica, 'Aqua Mater' plantea un recorrido por algunos de los paisajes más sobrecogedores del mundo e invita a reflexionar sobre la relación entre el ser humano y el agua, un recurso esencial para la vida.