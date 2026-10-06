Fundación Canal inaugura la muestra 'El infierno de Dante' con obras de Doré y Rauschenberg separadas por casi un siglo

Una de las salas de la exposición 'El infierno de Dante. Doré y Rauschenberg' de la Fundación Canal. - IGNACIO HERNANDO / FUNDACIÓN CANAL

MADRID, 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Canal ha inaugurado la exposición 'El infierno de Dante. Doré y Rauschenberg', que reúne 111 obras de Gustave Doré y Robert Rauschenberg, dos artistas que interpretaron el Infierno de la 'Divina Comedia' de Dante Alighieri con casi un siglo de diferencia y desde lenguajes artísticos distintos.

La exposición, comisariada por Lola Durán y que podrá visitarse de forma gratuita en la Sala Mateo Inurria 2 de la Fundación, en Madrid, del 7 de octubre al 5 de enero de 2027, reúne las dos series completas que ambos artistas dedicaron a la primera parte de la 'Divina comedia'. Entre ellas, 76 xilografías de Doré y 35 litografías offset de Rauschenberg.

Según la Fundación, estas obras permiten recorrer los nueve círculos y los 34 cantos del 'Infierno' a través de la visión "figurativa, dramática y medievalista" de Doré y del "lenguaje fragmentario, híbrido y contemporáneo" de Rauschenberg.

La directora gerente de la Fundación Canal, Eva Tormo, ha señalado durante la presentación que la muestra reúne "por primera vez" las series completas de estos dos artistas y ha indicado que "la idea de partida es muy sencilla y a la vez muy potente". En este sentido, ha planteado la muestra como la pregunta de qué ocurre cuando dos artistas separados por siglos se enfrentan a una misma obra escrita hace más de 700 años.

"Cuando vemos las dos miradas juntas, descubrimos un mundo interesante, cambian los sitios, cambia las imágenes y cambian los lenguajes, pero no cambian tanto las preocupaciones humanas, siempre la presentes. El poder, la violencia, el deseo, la culpa, la avaricia, el fraude y la tracción siguen estando ahí", ha afirmado la directora.

El recorrido sigue el itinerario de Dante, desde la selva oscura y la compañía de Virgilio hasta los condenados por traición en el noveno círculo. En ella, el visitante puede recorrer los nueve círculos del Infierno, comenzando por el Limbo, a través de las diferentes obras de los dos artistas.

Según Durán, el montaje museográfico, del que destacan unos aros rojos que cuelgan del techo al suelo recreando los círculos del infierno de Dante, acompaña al visitante en la narrativa de la obra y combina, "en igualdad de condiciones", los lenguajes de Dante, Doré y Rauschenberg.

Como explica la comisaria, la comparativa permite ver cómo cambia la representación de estos mismos episodios. Mientras Doré mantiene una iconografía reconocible y utiliza el claroscuro para construir un "universo oscuro", Rauschenberg introduce fotografías, manchas líneas y figuras contemporáneas para hacer una "lectura crítica" de su presente.

Doré fue ilustrador y grabador del siglo XIX, y sus imágenes del Infierno de Dante se han convertido, según ha explicado la comisaria de la muestra, en algunas de las representaciones más reconocibles de la obra. Su serie de 75 xilografías dedicadas al 'Infierno' y una al retrato de Dante. Asimismo, en la muestra se presenta la segunda edición parisina de Hachette de 1862, con grabados realizados por Héliodore Pisan.

Por su parte, Rauschenberg, artista de la vanguardia estadounidense del siglo XX, creó entre 1958 y 1960 la serie 'XXXIV dibujos para el Infierno de Dante', en un momento de transición entre el expresionismo abstracto y el emergente Pop Art. A partir de imágenes de revistas, transforma a Dante, Virgilio y otros personajes en figuras contemporáneas, y convierte el Infierno en un reflejo de la sociedad norteamericana de mediados del siglo XX. En esta muestra, la Fundación ha puntualizado que se exhiben las 35 litografías offset de la edición Macorini de 1965, que reproducen sus 34 ilustraciones en técnica mixta y la portada.

La exposición está producida por la Fundación Canal y se completa con un catálogo editado por la propia Fundación, así como con un programa de actividades y recursos digitales para distintos públicos.