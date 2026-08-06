La Fundación Carlos de Amberes reabrirá las puertas de su sede en Madrid tras una rehabilitación y ampliación en 2027 - FUNDACIÓN CARLOS DE AMBERES

MADRID, 6 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Carlos de Amberes reabrirá las puertas de su sede en Madrid tras una una rehabilitación y ampliación que culminará en 2027.

La institución, que es una de las más antiguas de Europa --fue fundada en 1594-- abrirá al público un renovado espacio cultural concebido por los arquitectos Antonio Ruiz Barbarín y Chus Manzanares.

Así, su sede ubicada en la calle Claudio Coello 99 es heredera de una institución fundada en el siglo XVI para atender a los peregrinos procedentes de los antiguos territorios de los Países Bajos y ha sido durante siglos un lugar de encuentro entre España y Europa. Además, está declarada Bien de Interés Cultural.

De hecho, su capilla alberga 'El Martirio de San Andrés', la obra que Pedro Pablo Rubens realizó para la Fundación y que está considerada una de las piezas más importantes del artista conservadas en España.

Por eso, con motivo de las obras de rehabilitación, el lienzo ha estado temporalmente en el Museo Nacional del Prado.

Una vez finalizadas las obras en 2027, el edificio contará con más de 2.000 metros cuadrados de superficie útil distribuidos en distintos espacios destinados a la actividad cultural, artística e institucional.

Entre ellos destaca una sala de exposiciones temporales de 500 metros cuadrados y cinco metros de altura, diseñada para albergar muestras dedicadas a grandes nombres de la historia del arte. El proyecto recuperará asimismo la histórica capilla, corazón de la Fundación.

La renovación incluirá también un auditorio con capacidad para 150 personas, preparado para acoger conferencias, conciertos, encuentros y actividades académicas, además de espacios de apoyo para eventos y programas institucionales. A ello se sumará una azotea de 400 metros cuadrados que rodeará la fachada exterior de la iglesia.