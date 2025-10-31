La Fundación Franco presentará alegaciones a la resolución para ilegalizarla: "Está basada en unos estatutos obsoletos"

MADRID, 31 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Nacional Francisco Franco (FNFF) presentará alegaciones en el procedimiento previo iniciado por el Gobierno para instar a su ilegalización ante la Justicia. "La resolución parte, de entrada, de un supuesto absolutamente falso, que contamina toda la resolución, porque parte de unos estatutos de esta fundación que están ya obsoletos", ha afirmado el presidente ejecutivo, Juan Chicharro Ortega.

En declaraciones a Europa Press, Chicharro Ortega ha confirmado que la Fundación Nacional Francisco Franco ya ha recibido la notificación del expediente y que hará uso del periodo para presentar alegaciones. Tras la notificación a la FNFF este 31 de octubre se abre el trámite de alegaciones de la fundación -tienen 10 días hábiles- y un periodo de prueba -sí es que la fundación desea aportar documentación-.

"Vamos a seguir lo que marca la norma en la resolución. Haremos las alegaciones pertinentes, por supuesto", ha manifestado el presidente ejecutivo de la Fundación Franco, que ha indicado que tienen que estudiar el expediente, desde el punto de vista jurídico, "que son 37 páginas".

En este contexto, Juan Chicharro Ortega ha manifestado que "desviar la atención, cuando al Gobierno se encuentra en problemas de todos conocidos, es una vieja táctica". "Ahora es el 'francomodín'. Bueno, pues a la palestra", ha declarado Chicharro Ortega, al tiempo que ha indicado que es un Estado de Derecho estarían "muy tranquilos porque la Constitución española garantiza la libertad de opinión, expresión y reunión".

Por otro lado, considera que "ampararse" en la Ley de Memoria Democrática, que "está recurrida en el Tribunal Constitucional", en su opinión, "es una mala praxis democrática". "Lo lógico sería esperar a que el Tribunal Constitucional se manifestase en su día al respecto antes de tomar decisiones de tanto calado", ha apostillado.

El presidente ejecutivo ha destacado, asimismo, que "la resolución parte de entrada de un supuesto absolutamente falso, falso que contamina toda la resolución, porque parte de unos estatutos de esta fundación que están ya obsoletos". "Nosotros los hemos modificado en dos ocasiones y, por lo tanto, los estatutos sobre los que se rige la fundación ahora no son los que vienen en la resolución", ha subrayado.

Chicharro Ortega ha indicado que la resolución desarrolla lo que considera que la fundación hace de apología del franquismo. "¡Claro! Son las tareas que nos marcan nuestros estatutos y son las que seguimos", ha declarado.

Finalmente, en relación con el menosprecio y humillación a la víctimas, que "es un punto importante" para en su momento la posible liberalización, cree que los argumentos son "ridículos" porque lo que dan es su "versión de la historia, de reconocidos historiadores, que opinan distinto". "Por supuesto, presentaremos aleaciones", ha concluido.