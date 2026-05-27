La Fundación Manuel Benedito culmina el 150 aniversario del pintor con su catálogo razonado de casi 2.000 obras

Archivo - La recopilación de toda su obra, fruto de un trabajo de investigación de años, pone el broche de oro a los actos conmemorativos del 150 aniversario de nacimiento del pintor. - FUNDACIÓN MANUEL BENEDITO - Archivo

MADRID, 27 May. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Manuel Benedito ha presentado este miércoles en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando el catálogo razonado de la obra del pintor valenciano Manuel Benedito, una recopilación en dos volúmenes que reúne y documenta casi 2.000 obras de su producción artística conocida hasta la fecha.

La obra supone el cierre de los actos conmemorativos organizados con motivo del 150 aniversario del nacimiento del artista y recoge el resultado de años de investigación impulsados por la Fundación para localizar, datar y contextualizar las piezas del pintor.

La publicación se divide en dos tomos. El primero reúne 964 referencias dedicadas a la pintura al óleo, incluyendo tanto obras localizadas como piezas de las que únicamente se conserva constancia fotográfica gracias a los registros encargados por el propio artista.

El segundo volumen recopila 996 referencias sobre obra realizada sobre papel, desde pasteles hasta dibujos al carboncillo, técnicas en las que Benedito también destacó por su sensibilidad y dominio técnico. Con esta edición, la Fundación Manuel Benedito busca preservar y garantizar el estudio futuro del legado artístico del pintor, además de ofrecer una obra de consulta para investigadores, instituciones y coleccionistas.

Discípulo de Joaquín Sorolla, Manuel Benedito (1875-1963) se consolidó como uno de los grandes retratistas españoles del siglo XX y como uno de los artistas más demandados por la alta sociedad y la aristocracia de su época.

El catálogo ha sido elaborado por Pascual Masiá, vicepresidente del patronato de la Fundación y especialista en la figura del pintor, quien ha trabajado durante años sobre el archivo documental conservado por Vicenta Benedito, sobrina del artista.

"El Catálogo Razonado es el resultado de un diálogo constante con las fuentes originales. El resultado de años de investigación que hoy hacemos público ya nos ha dado muchas satisfacciones, entre otras la de recuperar decenas de obras que ahora tenemos localizadas e identificados a sus actuales propietarios", ha señalado Masiá.