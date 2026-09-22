Fundación Mapfre presenta tres nuevas exposiciones sobre distintas miradas del arte de los siglos XIX y XX

Fachada de Fundación Mapfre en Madrid - FUNDACIÓN MAPFRE

MADRID, 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

Fundación Mapfre ha presentado este 22 de septiembre , tres nuevas exposiciones --'Prerrafaelismo. Itinerarios femeninos (1850 -1914)', 'La otra orilla de la vanguardia' y 'Minor White'-- con las que presenta, por un lado, dos capítulos fundamentales de la creación artística de los siglos XIX y XX desde un enfoque diferente y, por otro, la retrospectiva más completa que se ha realizado en Europa, hasta la fecha, de la obra del fotógrafo americano.

Las muestras podrán visitarse desde este 24 de septiembre y hasta el 10 de enero, en la sala de exposiciones de la Fundación, en Madrid.

En el caso de 'Prerrafaelismo. Itinerarios femeninos (1850 -1914)' propone una nueva lectura de este movimiento al destacar la contribución decisiva de las mujeres artistas. Como señala la fundación, esta exposición explora la estrecha relación entre el surgimiento del prerrafaelismo y la progresiva incorporación de las mujeres al ámbito artístico británico desde mediados del siglo XIX hasta comienzos del XX.

Comisariada por Pamela Gerrish Nunn, la muestra propone una nueva lectura de este movimiento, surgido en Gran Bretaña a mediados del siglo XIX en oposición a las convenciones del arte académico, poniendo de relieve la aportación fundamental de las mujeres artistas, históricamente eclipsada por el protagonismo otorgado a sus representantes masculinos.

Entre las más de 40 artistas expuestas destacan Elizabeth Siddal, Joanna Boyce, Julia Margaret Cameron, May Morris, Marie Spartali Stillman, Evelyn De Morgan o Eleanor Fortescue -Brickdale en un recorrido expositivo, conformado por 130 obras, entre pintura, acuarela, grabado, fotografía, tejido, cerámica o vidriera, con préstamos de 65 colecciones tanto particulares como públicas.

Esta exposición ha sido organizada por Fundación Mapfre con la colaboración de La Piscine - Musée d'art et d'industrie André Diligent, Roubaix.

Mientras, 'La otra orilla de la vanguardia' toma como punto de partida el libro 'Expresiones de la locura (1922)', de Hans Prinzhorn, elaborado a partir de la colección de trabajos de pacientes psiquiátricos reunida en el Hospital Universitario de Heidelberg. La muestra reúne dibujos, pinturas, esculturas, tejidos y objetos que hasta entonces se habían entendido sobre todo como material médico y comenzaron a ser apreciados por su valor artístico.

Comisariada por Pilar Soler Montes, recorre esta historia a través del diálogo entre obras de la colección Prinzhorn y piezas de algunos de los principales protagonistas de la modernidad poniendo de relieve las afinidades y paralelismos estéticos que las vinculan. La muestra propone así una reflexión sobre quiénes han sido reconocidos o excluidos del relato artístico, cuestionando las fronteras tradicionales entre arte, diferencia y creatividad.

RETROSPECTIVA MÁS COMPLETA REALIZADA EN EUROPA

En paralelo, se presenta una exposición retrospectiva dedicada al fotógrafo estadounidense Minor White que atraviesa las principales etapas de su producción en un recorrido cronológico dividido en cuatro secciones. Presta especial atención a sus célebres secuencias fotográficas, concebidas por el artista como conjuntos narrativos y poéticos, dando muestra de los temas más recurrentes en su obra: la naturaleza, el paisaje, el retrato y el desnudo masculino.

White fue una de las figuras más complejas e influyentes de la fotografía estadounidense del siglo XX, cuyo legado abarca múltiples ámbitos del medio fotográfico: el académico, el museístico y el editorial. Fue fundador y editor de la revista Aperture y profesor en algunos de los centros de enseñanza más relevantes de la escena norteamericana.

Mediante un recorrido cronológico que atraviesa las principales etapas de la vida del fotógrafo, la muestra se articula en torno a sus principales secuencias fotográficas, el formato que consideró más adecuado para dotar de significado a sus imágenes. La muestra arranca con sus primeras imágenes realizadas en Portland y presta especial atención a los temas más recurrentes en su obra.

Comisariada por Carlos Gollonet, conmemora el cincuenta aniversario del fallecimiento del autor y le rinde homenaje con cerca de 250 copias de época, ejemplos de las notables dotes de White como impresor, de las cuales unas 160 constituyen las once secuencias que se pueden contemplar. Algunas de ellas no fueron exhibidas nunca en vida del fotógrafo y la mayoría no habían sido mostradas íntegras en Europa.

Realizada principalmente a partir del legado de White conservado en el Princeton University Art Museum, el proyecto cuenta también con préstamos del Portland Art Museum, The Museum of Fine Arts de Houston y Aperture.