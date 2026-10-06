La Fundación María Cristina Masaveu presenta una exposición de arte textil con 80 piezas del siglo XV a la actualidad

Archivo - Moisés salvado de las aguas (detalle), de la serie “El Antiguo Testamento” (2024). (h. 1643-1660). Manufactura posiblemente del taller del Louvre, Paris, según diseño de Simon Vouet (1590-1649). Colección Masaveu. - MARCOS MORILLA / FMCMP - Archivo

MADRID, 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Fundación María Cristina Masaveu Peterson (FMCMP) ha presentado 'Colecciones Masaveu. Arte textil', una exposición que reúne alrededor de 80 piezas fechadas entre el siglo XV y la actualidad.

La exposición se podrá visitar en el Centro FMCMP Madrid del 7 de octubre de 2026 al 18 de julio de 2027 y está co-comisariada por el profesor del Departamento de Historia del Arte de la Universidad Complutense de Madrid, Antonio Sama García, y por la historiadora del arte y comisaria de exposiciones Patricia Molins.

La muestra se articula en dos bloques, dedicados respectivamente al fondo antiguo y al contemporáneo, según ha explicado la Fundación este martes, y el recorrido reúne alfombras, bordados y tapices históricos junto a obras de artistas como Magdalena Abakanowicz, Sheila Hicks, Maria Lai, Joan Miró, Aurèlia Muñoz, Teresa Lanceta, Sonia Navarro, Paula Rego, Josep Grau-Garriga, Le Corbusier, Sonia Delaunay, Olga de Amaral y Anni Albers, entre otros.

Los fondos proceden de la Colección Masaveu, propiedad de Corporación Masaveu; de la colección de arte de la Fundación, la Colección FMCMP, y de la colección personal de su presidente, Fernando Masaveu.

Según la Fundación, la muestra refleja casi un siglo de coleccionismo y cerca de dos siglos de vinculación de la familia Masaveu con el ámbito textil. La entidad ha indicado además que este conjunto de tejidos históricos y de arte textil contemporáneo es uno de los núcleos hasta ahora menos conocidos de las colecciones Masaveu.

"A través de este proyecto, la Fundación continúa su labor de recuperación, restauración, estudio y difusión del arte textil y permite descubrir la relevancia que este ámbito ha tenido tanto en la historia de la familia Masaveu como en su prolongada actividad coleccionista", ha afirmado la Fundación.