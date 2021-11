Fundación SGAE otorga al dramaturgo Paco Bezerra el XXX Premio SGAE de Teatro 'Jardiel Poncela' 2021

MADRID, 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Fundación SGAE ha galardonado al dramaturgo Paco Bezerra (Almería, 1978) con el XXX Premio SGAE de 'Teatro Jardiel Poncela' 2021 por su obra 'Muero porque no muero' (La vida doble de Teresa).

La Fundación SGAE convoca este premio desde hace tres décadas con el objetivo de fomentar la creación de nuevos textos dramáticos, que, tanto por la buena calidad y originalidad de sus diálogos, como por su visión escénica, contribuyen al desarrollo del teatro.

En esta edición, el jurado ha sido presidido por la dramaturga Marta Arán y compuesto por las autoras Olatz Beobide, Diana I. Luque, Patricia Pardo, Cristina Rojas, Laura Rubio Galletero, Nuria Vizcarro, Eva Zapico y los dramaturgos Jorge Márquez, Toño Pinto, Homero Rodríguez y Artur Trillo que han elegido 'Muero porque no muero' de entre un total de 305 textos presentados.

Además, los componentes del jurado han destacado la capacidad sorpresiva de este monólogo, su narrativa llena de libertad y saltos temporales, que profundiza en la vida de la santa y en cómo afrontaría un regreso a la vida actual y sus peripecias.

Este premio otorga una dotación en metálico de 8.000 euros y publica el libro ganador en la colección TeatroAutor de la Fundación SGAE. Además, la pieza se incluirá en la edición de 2022 del Ciclo SGAE de Lecturas Dramatizadas.

'Muero porque no muero' (La vida doble de Teresa), que pivota sobre la figura de Teresa de Jesús y cómo sería su regreso a su España natal hoy en día, surgió de un encargo al autor de la Fundación V Centenario del Nacimiento de Santa Teresa de Jesús.

"Era el año 2014 y los organizadores del evento me contactaron para realizar el texto sobre el que se sustentaría la puesta en escena del espectáculo teatral dedicado a la santa. Pero, por distintas razones, el proyecto terminó herido de muerte y yo, pesaroso, tuve que enterrarlo cinco años en un cajón", ha recordado el almeriense.

No sería hasta el confinamiento de 2020 cuando Bezerra retoma la escritura de la pieza: "Paco, se me acaba de ocurrir una idea, algo que podrías hacer conmigo. Levántate de la cama y acompáñame, me dijo la obra. Y eso hice, salí de mi dormitorio y seguí a la obra por el pasillo de casa; sin sospechar que, al llegar al salón, me encontraría con el cadáver descuartizado de Teresa. La historia tiene que comenzar así, pensé, con Teresa despedazada. Y, acto seguido, me coloqué de rodillas, sobre el suelo, y, miembro a miembro, me puse a recomponer el cuerpo de la de Ávila", ha explicado.

"Tengo un apego especial a la autoría desde el texto, más que desde la puesta en escena, por eso me alegra tanto recibir un premio literario como el que acaban de anunciarme desde la Fundación SGAE", y ha considerado que los reconocimientos "ayudan y te colocan en la primera línea de la escena dramática actual", ha expresado.