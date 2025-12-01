La Galería de las Colecciones Reales dedica una muestra a la reina Victoria Eugenia: "Modernizó la monarquía española"

Retrato de la reina Victoria Eugenia. - PATRIMONIO NACIONAL

MADRID, 1 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Galería de las Colecciones Reales dedica una exposición a la reina Victoria Eugenia, la primera que la pinacoteca ha realizado de la monarca que, según Patrimonio Nacional, "modernizó la monarquía española en las primeras décadas del siglo XX" y "dotó de un profundo sentido social el papel de reina consorte".

En la presentación de la muestra, el director de la Galería, Víctor Cageao, ha afirmado que la intención de 'Victoria Eugenia' es enseñar "cómo la reina utilizó su potente imagen para defender aquellas causas en las que se implicó, causas sociales y educativas, que son el legado principal que deja".

"La labor de la reina estuvo especialmente enfocado en la educación y la salud de niños y mujeres", ha explicado este lunes una de las comisarias de la muestra, Reyes Utrera, al tiempo que ha añadido que para mostrar esta actividad han recreado el despacho de la monarca, donde también se exponen imágenes de la reina participando en diferentes actos benéficos y documentos que certifican su implicación en, por ejemplo, la creación de hospitales, como ha apuntado la comisaria.

La exposición podrá visitarse a partir este miércoles, después de la inauguración oficial que tendrá lugar este martes y a la que asistirán los Reyes, y estará situada en la planta -3 de la pinacoteca hasta el próximo 5 de abril.

En la muestra se exponen 350 piezas relacionadas con la reina, entre ellas objetos personales, retratos que realizaron pintores como Sorolla o Menéndez Pidal, fotografías y el carro de caoba en el que viajó vestida de novia para casarse con Alfonso XIII en la Iglesia de los Jerónimos o la diadema de Flor de Lis que Alfonso XIII le regaló con motivo de la boda, entre otros.

"La intención es mostrar distintos momentos de la vida de su historia como reina, libros, publicaciones periódicas pinturas y esculturas que nos hacen recordar que Victoria Eugenia fue una reina con una imagen muy potente muy fuerte, y ella lo sabía", ha añadido Cageao.

Asimismo, en la exposición "se reflexiona sobre la infancia de la reina en la corte inglesa, su noviazgo y matrimonio con Alfonso XIII y su rol como madre", ha subrayado Cageao. Además, Patrimonio Nacional ha recreado una serie de habitaciones personales de la reina como su tocador o el salón de lectura, una de las aficciones que "disfrutaba en el ámbito más privado de su intimidad", como ha explicado la también comisaria Arantxa Domingo.

El recorrido finaliza con un apartado dedicado a su exilio donde se explica que tras la proclamación de la República, la reina salía de España junto a toda su familia. Además, se ha instalado una pantalla en la que se puede ver una entrevista que la monarca concedió a la televisión francesa en 1967, dos años antes de su fallecimiento, en la que expresa cómo vivió este momento.

En el marco de la exposición temporal, la Galería de las Colecciones Reales ha incluido actividades como conciertos, conferencias y talleres familiares, además de la publicación de una monografía de la reina prologada por el rey Felipe VI. "Esta exposición nos ayuda a profundizar también en este papel tan importante en el ámbito humanitario de la reina Victoria Eugenia", ha concluido el director de la Galería.