La Galería de las Colecciones Reales expone por primera vez una muestra sobre el textil cortesano

Piezas expuestas en la muestra 'Tejiendo la vida cortesana' en la Galería de las Colecciones Reales. - JAVIER DIEZ DE PRADOV

MADRID, 10 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Galería de las Colecciones Reales ha inaugurado este miércoles su nueva gran exposición temporal, 'Tejiendo la vida cortesana. Tejidos y bordados de las Colecciones Reales'. La muestra supone el mayor hito expositivo dedicado al textil cortesano en España y estará abierta al público desde el 11 de junio hasta el 12 de octubre.

De los miles de textiles que custodia Patrimonio Nacional, para la muestra se han seleccionado algo más de 200 piezas de excepcional calidad técnica, la gran mayoría nunca expuestas al público. Muchas han sido restauradas --el 80 % en los propios talleres de Patrimonio Nacional-- y pueden contemplarse en óptimo estado de conservación. Aunque las obras pertenecen casi en su totalidad a Patrimonio Nacional, hay préstamos relevantes, entre otros, del Museo del Prado, el Palacio Pitti de Florencia y el Museo de Tejidos y Artes Decorativas de Lyon.

Junto a los tejidos, el visitante encontrará pinturas, fotografías, mobiliario y objetos que ilustran la versatilidad del textil en la vida cotidiana de los palacios. Entre las piezas más singulares destacan la almohada de la Reina Berenguela (anterior a 1246), una bañera "sultana" que ocultaba su función higiénica transformándose en diván, un insólito flotador decimonónico revestido en algodón, y varias camas y doseles.

CINCO BLOQUES

La exposición, que deliberadamente no sigue un orden cronológico, se organiza en cinco bloques en torno a una singular museografía diseñada por Paco Bocanegra. "Extraordinarias maravillas" contrasta el ajuar medieval con piezas de ocio decimonónicas; "Espacios de majestad" se articula en torno a los doseles de Carlos IV y María Luisa de Parma; "Sueños de seda" analiza el descanso real; "Real Oficio de Tapicería" desvela la trastienda del cuidado de la colección, y "Guardarropa y Tocador" cierra el recorrido en la faceta más íntima de los monarcas.

La exposición puede visitarse desde el 11 de junio hasta el 12 de octubre. El acceso está incluido en la entrada general de la Galería. También puede visitarse de forma independiente junto con la exposición temporal 'Fernando Brambila, pintor de los Reales Sitios', con una entrada combinada a un precio de 8 euros.

'Tejiendo la vida cortesana está comisariada por Pilar Benito, jefa de Conservación de Patrimonio Nacional; Lourdes de Lui, jefa de Restauración de Artes Decorativas, y María Barrigón, jefa de Conservación de Artes Textiles.

Ana de la Cueva, presidenta de Patrimonio Nacional, ha invitado a descubrir "el universo exquisito y delicado que construyeron puntada a puntada los mejores artistas y artesanos". "Es una exposición extraordinaria. Visitarla conmueve y sorprende. Y es la culminación del arduo trabajo colectivo de las comisarias y de los profesionales de Patrimonio Nacional responsables de la selección, documentación y restauración de estas maravillosas piezas", ha destacado.

Por su parte, Víctor Cageao, director de la Galería y de las Colecciones Reales, ha subrayado la importancia de "la excepcional colección de textiles que conserva Patrimonio Nacional. Son piezas clave en la configuración de los espacios regios a lo largo de nuestra historia. Tejidos y bordados que desempeñaron un papel fundamental en la vida cortesana española como símbolos de poder, refinamiento y representación".