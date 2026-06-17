Galería de las Colecciones Reales inaugura 'Alteraciones III' con obras de Bleda y Rosa, José Manuel Ballester o Pachón

José Manuel Ballester; Teo Barba; Antonio J. Sánchez Luengo, subdirector de la Galería de las Colecciones Reales y comisario de la exposición; Ana Robles, gerente del Consejo de Administración de Patrimonio Nacional; Víctor Cageao, director de la Galería - PATRIMONIO NACIONAL

MADRID, 17 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Galería de las Colecciones Reales ha inaugurado este miércoles la exposición temporal 'Alteraciones III. Historias, relatos y nuevas narrativas', que reúne obras de Bleda y Rosa, José Manuel Ballester, Teo Barba y Andrés Pachón.

Así, a través de cuatro propuestas fotográficas, los creadores plantean nuevas miradas sobre el patrimonio histórico y su relación con la creación contemporánea, explica la pinacoteca en un comunicado.

La muestra se celebra con motivo del tercer aniversario de la apertura de la Galería de las Colecciones Reales y se podrá visitar hasta el 13 de septiembre en las salas de Austrias y de Borbones.

"Cada edición de Alteraciones demuestra que las Colecciones Reales no son un territorio cerrado, sino un punto de partida para que los artistas de hoy planteen preguntas nuevas sobre nuestra historia y nuestra mirada", ha explicado el director de la Galería, Víctor Cageao, durante la presentación.

Por su parte, el comisario de la exposición y subdirector de la Galería, Antonio J. Sánchez Luengo, ha querido destacar que las obras "no ilustran el pasado, lo interrogan".

"Desde una pintura vaciada de figuras hasta un campo de batalla convertido en paisaje cotidiano, las fotografías nos obligan a mirar dos veces para cuestionar lo que creíamos fijado en nuestra memoria", ha añadido.

Así, en la Sala de los Austrias se exhibe 'Puente de fierro, Villalar de los Comuneros, primavera de 1521', perteneciente a la serie Campos de batalla (1994-2016), de la que son autores Bleda y Rosa.

Mientras, Bleda y Rosa --pareja artística formada por María Bleda y José María Rosa, Premio Nacional de Fotografía 2008-- han desarrollado buena parte de su trayectoria en torno al paisaje y el territorio como testigos de la historia y guardianes de la memoria.

También en la Sala de Austrias, el fotógrafo José Manuel Ballester, Premio Nacional de Fotografía 2010, desnuda digitalmente 'El jardín de las delicias', de El Bosco, junto al tapiz flamenco expuesto en la Galería.

El tapiz reproduce en tejido el famoso tríptico adquirido por Felipe II, perteneciente a las colecciones de Patrimonio Nacional, y depositado desde hace décadas en el Museo Nacional del Prado.

De izquierda a derecha: José Manuel Ballester; Teo Barba; Antonio J. Sánchez Luengo, subdirector de la Galería de las Colecciones Reales y comisario de la exposición; Ana Robles, gerente del Consejo de Administración de Patrimonio Nacional; Víctor Cageao, director de la Galería de las Colecciones Reales; María Bleda y José María Rosa.