Galerías de arte cierran sus puertas hasta el 7 de febrero para protestar sobre un IVA reducido

Fachada de la galería de arte ‘Río & Meñaka’ durante la huelga que afecta a las galerías de arte en España, a 2 de febrero de 2026, en madrid (España). Con el lema ‘Puertas Cerradas al 21%’ las galerías de arte españolas protestan desde el 2 de febrero ha - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID, 2 Feb. (EUROPA PRESS) -

Las galerías españolas del Consorcio de Galerías de Arte Contemporáneo han colgado este lunes el cartel de cerrado, interrumpiendo su actividad hasta el próximo 7 de febrero para protestar por la "parálisis y falta de respuesta" por parte del Gobierno sobre una reducción del IVA para las ventas de obras de arte, antigüedades y objetos de colección, similar al que tienen países como Francia, Italia, Alemania o Portugal.

El secretario del Consorcio y codirector de F2 Galería, Enrique Tejerizo, ha afirmado en declaraciones a Europa Press que están "contentos" por la "enorme repercusión mediática" que ha tenido la convocatoria de huelga, tanto en España como en Europa.

La junta directiva del Consorcio -al que pertenecen cerca de 120 galerías- anunciaba algunas semanas esta decisión que además consiste en cesar "toda colaboración gratuita" con instituciones públicas y privadas en España durante un periodo de tres meses.

"Hay una reivindación añadida que es visibilizar las tareas gratuitas y culturales que hacemos las galerías. Ese acceso libre a la cultura es la primera plataforma en la que se exponen las obras de los artistas y de una manera totalmente gratuita de ayuda a museos e instituciones a la hora de gestionar préstamos de obras y de exposiciones", ha explicado Tejerizo.

En este sentido, ha asegurado que las instituciones, como los museos, "están totalmente de acuerdo con la reivindicación y lo entienden" y ha añadido que no han recibido "ninguna respuesta" por parte del Gobierno.

Respecto a la duración de la huelga, el secretario del Consorcio de Galerías ha indicado que "de momento habrá otras medidas" en caso de que no haya "ningún tipo de respuesta positiva". "De momento la huelga será esta semana porque no olvidemos que también tenemos que trabajar: Seguiremos trabajando toda la semana solo que a puertas cerradas", ha matizado.

Tejerizo ha subrayado que aunque saben que hay una sensibilidad a favor de la petición de igualar el IVA con el que tienen países vecinos por parte de los grupos parlamentarios, este tiene que traducirse en "acciones".

"La falta de acción por parte del Gobierno de cara a la adopción de un IVA cultural como han hecho todos los países europeos de nuestro entorno, está siendo extraordinariamente perjudicial para el arte contemporáneo en España puesto que menoscaba la competitividad de las galerías de arte españolas haciendo prácticamente inviable su labor de defensa, apoyo, promoción e internacionalización del trabajo de nuestros artistas", reiteraba el Consorcio en un comunicado.

El pasado 10 de diciembre tanto el Consorcio como Art Barcelona, Arte Madrid, AGACC Cantabria, AGAS Sevilla, Art Palma Contemporani, CONTEMPORANEA Galicia, LAVAC y más de 1.000 artistas españoles visuales leían el manifiesto 'Artistas Visuales España firman IVA Cultural YA' en el que pedían la reducción del IVA y ya avisaban de que las galerías se "ahogan".

En dicho documento, los artistas piden al Gobierno que transponga de forma "inmediata" la Directiva europea y que reduzca el IVA a cifras similares al entorno europeo, que se sitúa entre un 5% y un 8%, y lamentan que España "penalice" su trabajo con un IVA "100% más alto que el aplicado en otros Estados miembros".

Ahora, y ante la falta de respuesta, explica el Consorcio, reiteran que estos espacios siguen siendo "los grandes olvidados de las políticas culturales" y aseguran que se encuentran en desventaja frente a sectores como el de la música, las artes escénicas o el cine.

"Esta situación es injusta e insostenible, y contradice los principios de equidad cultural que deberían guiar la acción de cualquier gobierno comprometido con la cultura", continúan en el comunicado.