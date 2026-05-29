García Montero: "Hay una élite millonaria que está utilizando a sus títeres para manchar la imagen de España"

(I- D) El director del Instituto Cervantes, Luis García Montero, el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID 29 May. (EUROPA PRESS) -

El director del Instituto Cervantes, Luis García Montero, ha denunciado este viernes que hay una "élite millonaria que está utilizando a sus títeres para manchar en el interior y en el exterior la imagen de España".

"Es decir, para hacer más complicado el trabajo de las instituciones que defendemos la imagen y el orgullo de España en el exterior", ha asegurado, al mismo tiempo que ha recalcado que los que se dedican a la cultura viven "momentos complicados".

Así lo ha expresado en el Instituto Cervantes, en la presentación del Plan Nacional de Acción Cultural en el Exterior que busca proyectar el patrimonio y las industrias culturales y creativas en el extranjero.

Igualmente, ha señalado que "la mayor riqueza de una comunidad es su cultura" y ha recordado que las sociedades se reconocen no solo por sus logros materiales, sino también por aquello que deciden "crear, conservar, compartir con el mundo y transmitir en su propio tiempo para poder legarlo al futuro".

El poeta ha reivindicado, además, la creación contemporánea española y ha destacado la "extraordinaria vitalidad" de ámbitos como la literatura, la música, el teatro, la danza, el cine o las artes visuales.

De la misma manera, ha indicado que "la cultura no la crean las instituciones, la crean las personas" y ha ensalzado el trabajo diario de escritores, investigadores, traductores, artistas, docentes y profesionales de la cultura. En este punto, ha explicado que el papel de las instituciones debe consistir en "escuchar, acompañar" y ponerse al servicio de la "energía creadora" para garantizar "libertad, visibilidad y proyección".

"Necesitamos calma para pensar lo que decimos antes de decir lo que pensamos y eso es algo que no puede separarse de la formación cultural", ha apuntado en una reflexión en la que ha alertado sobre la "histeria epidémica" de la inmediatez.

En esta línea, ha destacado el papel del español: "El español no es sólo una lengua compartida por más de 600 millones de personas, es una lengua de cultura, una comunidad, hoy una lengua reconocida por los valores que transmite, por su papel en la multiculturalidad y en el diálogo de civilizaciones".

CULTURA Y ÉTICA, "EN EL CENTRO" FRENTE A TECNOLOGÍA

El director del Cervantes también ha abordado los desafíos derivados de la transformación tecnológica y ha defendido que "la cultura y la ética deben permanecer en el centro" de los cambios digitales.

"La cultura es la mejor carta de presentación de un país ante el mundo, no como propaganda o como escaparate, sino como expresión de su complejidad, su creatividad y su capacidad de diálogo", ha recalcado.