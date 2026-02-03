El Gobierno aprueba la creación de la Comisión Nacional para celebrar el bicentenario del fallecimiento de Goya en 2028

La ministra de Seguridad Social, Inclusión y Migraciones y portavoz del Gobierno, Elma Saiz, ofrece una rueda de prensa tras el primer Consejo de Ministros del año, a 7 de enero de 2026, en Madrid (España). El primer Consejo de Ministros del año ha estado- Marta Fernández - Europa Press

MADRID, 3 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes el Real Decreto por el que se crea y se regula la Comisión Nacional para la Recuperación de la Conmemoración del bicentenario del fallecimiento de Francisco de Goya en 2028, con el objetivo de impulsar y coordinar las actividades que se organicen en torno a esta efeméride.

Así lo ha anunciado la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones de España, Elma Saiz, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, que ha recordado que este Real Decreto se aprueba una semana después de la creación de la Comisión Nacional para la conmemoración del Centenario de la Generación del 27.

"Celebrar su bicentenario es una oportunidad para mirarnos en el espejo, entender de dónde venimos y decidir qué España queremos ser en el siglo XXI", ha afirmado.

En la Comisión Nacional colaborarán administraciones públicas nacionales o internacionales, así como con entidades públicas y privadas especialistas en la vida y obra de Francisco de Goya. Este órgano, según informa el Ministerio de Cultura, tendrá el cometido de impulsar un programa de actividades amplio y coherente que responda a las expectativas de esta conmemoración cultural.

Trabajará en apoyar y promover estudios académicos y divulgativos que profundicen y mejoren el conocimiento de la producción artística del pintor, así como en destacar sus aportaciones al arte y al avance de las libertades públicas. También asumirá la difusión de su legado en colaboración con las administraciones públicas y organismos del país que quieran sumarse al proyecto, con una atención especial a las instituciones y entidades de Aragón.

La Comisión Nacional estará presidida por el presidente del Gobierno y sus vicepresidencias estarán a cargo del ministro de Cultura, el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación y el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática. En su Pleno participan el Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes, las Secretarías de Estado de Cultura, Política Territorial, Memoria Democrática y de Cooperación Internacional, así como las Subsecretarías de Cultura, Presidencia y Hacienda.

Además, están representadas instituciones como el Museo del Prado, el Consejo de Administración del Patrimonio Nacional, Acción Cultural Española S.M.E., la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando y la Dirección General de Patrimonio Cultural y Bellas Artes del Ministerio de Cultura.

Una vez aprobada la creación de la Comisión Nacional --próximamente será convocada su reunión constitutiva en la que se establecerá su funcionamiento-- se propondrá una hoja de ruta en la que trabajarán las instituciones implicadas en la conmemoración.

En 2028 se cumplen dos siglos de la muerte de Francisco de Goya y Lucientes, fallecido en Burdeos el 16 de abril 1828. Nacido en Fuendetodos, Zaragoza, en 1746, es reconocido internacionalmente como uno de los artistas más importantes de la historia del arte.

UNA COMISIÓN RECLAMADA POR ARAGÓN

La creación de la Comisión Nacional de Goya es una reclamación que se ha realizado desde el gobierno de Aragón, por su presidente Jorge Azcón, que ha urgido en repetidas ocasiones esta medida. "Todos queremos trabajar juntos, pero es verdad que nos falta el Gobierno de España", lamentó el pasado 13 de enero Azcón durante una visita a las exposiciones 'Serrano ante Goya Entretenimientos en el Prado' y 'Goya, Cazador de Tendencias', en el IAACC Pablo Serrano de Zaragoza.

Azcón explicó que en junio de 2024 envió una carta al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, solicitándole la colaboración porque el bicentenario "afecta a toda España". "Si Goya hubiera sido catalán, no tengan la más mínima duda de que hoy el Gobierno de España nos estaría haciendo caso a Aragón", afirmó.