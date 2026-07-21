El Gobierno aprueba el Real Decreto del Estatuto del Artista y los sindicatos lamentan que deja fuera la IA

Archivo - La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, y el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, durante una sesión plenaria en el Congreso, a 29 de abril de 2026, en Madrid (España). - César Vallejo Rodríguez - Europa Press - Archivo

MADRID, 21 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes el Real Decreto por el que se regula la relación laboral especial de las personas artistas que desarrollan su actividad en las artes escénicas, audiovisuales y musicales, así como de las personas que realizan actividades técnicas o auxiliares necesarias para el desarrollo de dicha actividad, como han confirmado a Europa Press fuentes del Ministerio de Trabajo y Economía Social, impulsor de la norma en colaboración con el Ministerio de Cultura.

Entre otras novedades, desde Trabajo inciden en que, por primera vez en la historia, se regula la participación de menores en actividades artísticas con reglas "claras y únicas para todo el territorio" con el fin de garantizar la compatibilidad con la vida social y educativa, limitando la jornada y horarios de trabajo.

También se incorpora a la jornada laboral actividades como los ensayos, preproducción, postproducción o la promoción para no limitar la actividad solo a la actuación final y se introducen reglas en materia de descanso que aproximan esta regulación a la prevista en la normativa laboral común.

Ademas, será obligatorio garantizar la información "clara y transparente" de los distintos conceptos retributivos, tanto salariales como no salariales, especificados de manera individualizada, mientras que las retribuciones por derechos de autor deben reflejarse explícitamente en la nómina y diferenciada de otras remuneraciones en este concepto.

En protección de la igualdad, se incorpora de manera obligatoria la figura de coordinación de intimidad en las escenas íntimas o sexuales. Asimismo, será obligatoria la adaptación de planes, protocolos frente al acoso incorporando los principios de celeridad y efectividad en los procedimientos de protección de las víctimas.

ADECUAR EL MARCO LABORAL DESPUÉS DE 40 AÑOS

Tras conocer esta aprobación, los sindicatos CCOO, UGT, UAA y CONARTE han mostrado su satisfacción al respecto ya que, como han destacado, "después de 40 años, permitirá adecuar el actual marco laboral a la realidad de platós, salas de concierto y teatros", por lo que se ha dado "un paso clave para quienes sacan adelante el sector artístico en este país".

"Esta norma reconoce derechos que los sindicatos llevamos negociando y peleando en los convenios colectivos desde hace años y que, a través del conocido como 'Estatuto del Artista', pasan a ser de aplicación para todas las personas trabajadoras del sector", aseguran los sindicatos en un comunicado conjunto.

En cualquier caso, lamentan que no se hayan puesto límites "para el uso de la inteligencia artificial generativa" al considerar que "esta tecnología pone al sector cultural ante un riesgo existencial, pero, sobre todo, sitúa a las personas trabajadoras en una posición claramente vulnerable".

Según los sindicato, se "ha perdido una oportunidad y esto deja en manos de la negociación individual cualquier cuestión sobre los usos de la inteligencia artificial generativa" por lo que avanzan que van a seguir trabajando "para conseguir límites a estas tecnologías con las herramientas disponibles".

"La ley de la selva no es una opción y para evitarla seguiremos defendiendo modelos de protección claros y transparentes", zanjan.