El Gobierno concede 400.000 euros a la Red Española de Teatros para un circuito de artes escénicas y memoria democrática

Archivo - El dramaturgo Carlos Marquerie durante el pase gráfico de la obra ‘Descendimiento’, en el Teatro de La Abadía, a 6 de abril de 2021, en Madrid (España). - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

MADRID, 5 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno ha aprobado una subvención de 400.000 euros a la Red Española de Teatros, Auditorios, Circuitos y Festivales de Titularidad Pública para la creación del Circuito de Artes Escénicas y Memoria Democrática, según ha publicado el Boletín Oficial del Estado (BOE) este viernes.

La ayuda, que se financiará con cargo al presupuesto de gastos del Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática para el año 2026, se concede de forma "directa y con carácter excepcional".

El objetivo es incrementar "la presencia y visibilidad de la memoria democrática" en la programación de los grandes espacios escénicos españoles y "acercar a la ciudadanía espectáculos de calidad que fomenten la reflexión sobre el pasado reciente".

Concretamente, este Circuito de Artes Escénicas y Memoria Democrática impulsará la circulación de espectáculos vinculados a esta temática por espacios públicos, principalmente municipales, tomando como referencia los programas 'Danza a Escena' y 'Circo a Escena' gestionados por la propia Red Española.

Así, la entidad beneficiaria, que agrupa a alrededor de 200 instituciones y presta servicios de forma indirecta a más de 1.000 espacios culturales, será la encargada de la gestión y coordinación del proyecto.

Estas subvenciones cubirán el diseño y planificación del circuito, la elaboración y difusión de un catálogo de artes escénicas, la configuración de la programación con los proyectos de los espacios asociados y el desarrollo, coordinación, evaluación y cierre de las actividades.

Además, entre los gastos figuran partidas de personal, cachés de las obras seleccionadas, movilidad, dietas y viajes, alquiler o adquisición de material, publicidad y otros costes directamente relacionados con la ejecución, así como gastos ordinarios de funcionamiento hasta un máximo del 10% del coste de la actividad.

De hecho, el importe de 400.000 euros se ha calculado, explica el Gobierno, en función de los gastos previstos y de la cofinanciación del 50% de los cachés de unos 150 espectáculos aproximadamente.