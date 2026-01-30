El Gobierno destina 4,7 millones de euros en la promoción del Bono Cultural Joven 2026

El ministro de cultura, Ernest Urtasun, durante la presentación del Barómetro de Hábitos de Lectura y Compra de Libros en España 2025, en la librería Rafael Alberti, a 22 de enero de 2026, en Madrid (España). El ministro de Cultura participa en la present - Carlos Luján - Europa Press

MADRID, 30 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Dirección General de Derechos Culturales del Ministerio de Cultura destinará 4,7 millones de euros a la promoción del Bono Cultural Joven 2026, ayuda directa de 400 euros a quienes cumplen 18 años para adquirir productos y actividades culturales.

Así lo recoge el Plan de Publicidad y Comunicación Institucional de la Administración General del Estado para 2026, consultado por Europa Press, que prevé una inversión de 155,60 millones de euros en 124 campañas institucionales a lo largo del presente año.

En el caso del Ministerio de Cultura, el departamento dirigido por Ernest Urtasun contempla doce campañas institucionales para promocionar la lectura, el cine o el Estatuto del Artista.

Sobre el Bono Cultural Joven, el Ministerio pretende dar a conocer las ayudas, animar a los beneficiarios a solicitarlas, y así contribuir a generar nuevos hábitos de consumo cultural, afianzar los existentes, y crear nuevos públicos, además de "continuar en la senda del aumento de solicitudes entre las potenciales personas beneficiarias".

El periodo de ejecución que contempla la acción comunicativa comenzará el 15 de marzo hasta el 31 de diciembre de 2026 y tendrá lugar en televisión, radio, prensa, revistas, medios digitales o cine. Estas acciones comunicativas serán en castellano, catalán, gallego, euskera y valenciano, además de tener subtítulos, audiodescripción y lengua de signos.

El cine es el ámbito que más campañas personalizadas tendrá ya que, además de los Premios Goya, también se hará hincapié en el Premio Nacional de Cinematografía 2026, a la programación de la Filmoteca Española y difusión de efemérides e hitos del cine español en 2026; a la promoción y difusión del cine español; al Programa Cine Escuela; y al Día del Cine Español(6 de octubre).

MÁS DE 89.000 EUROS PARA EL CINE ESPAÑOL

En el caso del Día del Cine Español 2026, el organismo contempla una campaña dotada con 18.000 euros para dar visibilidad a esta efeméride, que en 2026 alcanza su quinta edición, y difundir las actividades organizadas en colaboración con el sector privado y con instituciones y organismos públicos de promoción cultural.

La acción se desarrollará entre el 1 de julio y el 1 de noviembre de 2026, tendrá difusión nacional a través de revistas, el portal institucional y las redes sociales propias, y se dirigirá al público general y a profesionales del sector, con medidas de accesibilidad basadas en rotulación.

Por su parte, el programa Cine Escuela 2026 tendrá otra campaña anual, también con un presupuesto de 18.000 euros, destinada a difundir y promocionar la cinematografía española entre el público más joven y a acercar las salas de cine a los estudiantes como actividad de formación en cultura audiovisual. Esta iniciativa se extenderá del 1 de enero al 31 de diciembre de 2026, tendrá ámbito nacional y se difundirá mediante revistas, soportes digitales, el portal y las redes sociales del organismo, con accesibilidad apoyada en rotulación.

Asimismo, prevé una campaña específica de Promoción y difusión de la cinematografía española 2026, dotada igualmente con 18.000 euros, orientada a dar a conocer las novedades del sector, fomentar el consumo de cine español entre la ciudadanía y poner en valor su producción, contribuyendo a su difusión y accesibilidad en el conjunto del Estado. La acción se desarrollará durante todo 2026, con alcance nacional y presencia en revistas, salas de cine, el portal institucional y las redes sociales propias, y se dirigirá tanto al público general como a los profesionales del cine, incorporando medidas de accesibilidad mediante rotulación.

De menor cuantía serán las acciones de la Programación de la Filmoteca Española (12.500 euros) y del Premio Nacional de Cine (12.000), que en su caso comenzará el 1 de abril hasta el 1 de octubre de 2026.

FOMENTO A LA LECTURA CON 3,3 MILLONES DE EUROS

Por otro lado, Cultura prevé una campaña anual dirigida al fomento de la lectura, dotada con 3,3 millones de euros, para aumentar los índices de lectura de la ciudadanía española y residente en España, con especial hincapié en los sectores que afirman "no leer nunca o casi nunca" y para visibilizar el papel de las bibliotecas públicas como espacios esenciales que garantizan el derecho a la lectura.

La acción se desarrollará entre el 1 de febrero y el 31 de diciembre de 2026, con difusión nacional en televisión, radio, prensa, revistas, medios digitales, publicidad exterior y salas de cine, y se emitirá en castellano, catalán, gallego, euskera y valenciano. La campaña incluirá medidas de accesibilidad como subtitulación, audiodescripción y lengua de signos.

Los derechos de propiedad intelectual también se verán reforzados con una campaña dotada con 100.000 euros para sensibilizar a la sociedad sobre su papel central en la creación artística y en la garantía de la diversidad cultural y de los derechos de los creadores y demás profesionales del sector.

La acción, de ámbito nacional, se desarrollará entre el 1 de octubre y el 31 de diciembre de 2026 en castellano, catalán, gallego, euskera y valenciano, y se dirigirá al público general mediante piezas digitales accesibles con subtitulación, audiodescripción y lengua de signos

ESTATUTO DEL ARTISTA, UNO DE LOS TEMAS PENDIENTES DE CULTURA

Por último, Cultura destinará 60.000 euros a dar a conocer entre el público general, y especialmente entre el sector cultural, los avances y las nuevas medidas incorporadas al Estatuto del Artista, con el objetivo de que los trabajadores de la cultura estén bien informados de sus derechos y de las novedades que afectan a su ámbito laboral.

La acción se desarrollará del 25 de abril al 31 de diciembre de 2026, tendrá difusión nacional en castellano, catalán, gallego, euskera y valenciano, y se articulará a través de medios digitales, el portal y las redes sociales propias y de organismos colaboradores, así como mediante cartelería y folletos accesibles con subtitulación, audiodescripción y lengua de signos, dirigida al público general, a profesionales del cine, operadores culturales y personas creativas españolas.

En menor medida, la Dirección General de Derechos Culturales tendrá dos campañas. La primera estará dotada con 4.000 euros para difundir, a través del portal y de sus redes sociales, las actividades de asesoramiento y capacitación de las oficinas de Europa Creativa y del Punto Europeo de Ciudadanía sobre las convocatorias de los programas 'Europa Creativa' y 'Ciudadanos, Igualdad, Derechos y Valores' publicadas por la Comisión Europea.

Además, la segunda campaña, con un presupuesto de 3.000 euros, será para divulgar las diferentes convocatorias vinculadas al programa Cultura y Ciudadanía -como Rural Experimenta V, Agentes de Rural Experimenta V, el IX Foro Cultura y Ruralidades, la apertura de inscripciones y el streaming de este foro, así como la convocatoria del libro Cultura y Ciudadanía- mediante el portal institucional y las redes sociales, con difusión nacional en castellano y medidas de accesibilidad basadas en subtitulación.