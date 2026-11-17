La exposición combina documentación histórica y experiencia sensorial y es la primera retrospectiva centrada en el trabajo de Marta Minujín, y está organizada por Tate Liverpool y el Museo de Arte Moderno de Buenos Aires en colaboración con el Reina Sofía - MUSEO REINA SOFÍA

MADRID, 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

La artista argentina Marta Minujín ha aterrizado este martes en el Museo Reina Sofía con su "histórica" obra 'La Menesunda', una de sus obras más emblemáticas en la que invita al público a hacer un recorrido físico por once ambientes entre luces de neón, olores, vídeos y sonidos que se podrá visitar hasta el 8 de marzo de 2027.

Minujín, que se ha definido como una "guerrillera" cuyo grito de guerra es "arte, arte, arte", ha expresado su alegría por presentar su obra en el mismo espacio que el 'Guernica' de Picasso. "Estoy muy contenta de estar en el mismo lugar que el Guernica", ha afirmado durante la rueda de prensa.

'La Menesunda' es una obra creada en 1965 junto al artista Rubén Santantonín, concebida originalmente como una ambientación efímera que permaneció abierta apenas 15 días en Buenos Aires.

"Las críticas son sorprendentes, buenas todas", ha asegurado Minujín, que considera que el paso del tiempo ha convertido esta creación en una obra "histórica". "Vas a ver una obra de 1965 y ya tu mente cambia en este momento. La gente está viendo una obra que se hizo en 1965", ha explicado la artista, que ha comparado su trascendencia con la del 'Guernica' de Picasso, realizado en 1937.

Minujín ha defendido que la experiencia mantiene intacta su esencia pese a las sucesivas reconstrucciones y a su paso por ciudades como Nueva York o Copenhague. "No se ha perdido nada. Sigue ahí", ha afirmado, antes de reivindicar la importancia de que estas obras puedan experimentarse en los museos. "La gente viene a vivir, por eso es muy bueno que estén en los museos, porque en el museo la gente contempla y hasta tiene una oportunidad de vivir el arte", ha señalado.

Por su parte, el director del Reina Sofía, Manuel Segade, ha destacado que la obra es en la actualidad un "hito pionero" de las instalaciones inmersivas y ha subrayado que Minujín, que tenía 22 años cuando la creó, cambió "literalmente la relación entre obra y espectador en aquel momento". "La Menesunda es una condensación emocional de experiencias para un solo espectador", ha explicado Segade, que ha invitado a descubrir una propuesta que busca ir más allá de la experiencia virtual y devolver el protagonismo a los sentidos.

Así, el visitante podrá atravesar un túnel de neones parpadeantes, camina sobre un suelo blando, se encuentra con vídeos en tiempo real y con una gigantesca cabeza de mujer a la que debe mirar por una mirilla. También podrá interactuar con una maquilladora, resolver un enigma para salir de una de las salas y experimentar diferentes sensaciones olfativas, además de atravesar una instalación que recrea el interior del aparato digestivo.

La experiencia está concebida para un único visitante cada vez, que accede de manera progresiva, aproximadamente cada minuto y medio. Segade ha explicado que esta condición forma parte de la concepción original de la obra y de la confusión que genera su recorrido, en el que el público no siempre sabe si se encuentra con otro visitante que todavía no ha terminado la experiencia o con uno de los intérpretes que participan en la instalación.

Segade ha admitido que visitó la exposición en Buenos Aires tres veces y tuvo que esperar alrededor de media hora en la cola. "Es interesante hasta ver lo que se hablaba en la cola", ha indicado.

La exposición se completa con una retrospectiva de las performances y acciones artísticas de Minujín entre 1963 y 1986, además de una sala final que reúne obras de distintas series pertenecientes a la colección del Reina Sofía.

MILEI, GARDEL Y LA LIBERTAD

Por otro lado, Minujín también se ha pronunciado sobre la situación política y cultural de Argentina bajo el Gobierno de Javier Milei. Preguntada por si la política del presidente argentino y su conocida motosierra habían afectado a 'La Menesunda', la artista ha sido tajante. "A Milei no le interesa el arte ni la cultura. No nos afecta", ha remarcado.

La creadora también ha recordado algunas de sus acciones más provocadoras, como la quema de una figura del cantante Carlos Gardel. Lejos de considerarlo un ataque al mito argentino, ha explicado que su intención era "revivirlo a través del fuego", inspirándose en el accidente aéreo en el que murió el artista.

"Tuvo un accidente en un avión que se incendió y murió quemado. Yo lo que hice fue quemarlo parado, con algodón, ya que Colombia es un país exportador de algodón, lo hice con algodón y le prendí fuego, rememorándolo o creando un mito", ha relatado.

En la exposición se puede ver imágenes de su serie 'La caída de los mitos universales', entre las que destaca 'El Obelisco de pan dulce', 'El Partenón de libros' y una estatua de la libertad construida con hamburguesa. Sobre esta obra, la artista ha cuestionado el significado actual de la Estatua de la Libertad en un contexto en el que, a su juicio, existe un creciente rechazo a la inmigración.

"La gente está contra la inmigración de un país a otro. Entonces la Estatua de la Libertad levantando la antorcha no tiene sentido. La vida ha cambiado, no tiene sentido la verticalidad porque ahora todo es multidireccional", ha afirmado.

Al respecto de esta obra que todavía no ha realizado, Minujin ha reconocido la dificultad para ello por la "censura" del gobierno de Trump. "No me permitirían que yo tumbase la Estatua de la Libertad. No podría entrar nunca más en Estados Unidos y yo no quiero eso", ha apuntado.

Pese a estas reflexiones críticas, la artista ha mantenido su visión optimista sobre la evolución de la sociedad y ha defendido que el presente es mejor que el pasado. "El mundo está mucho mejor, se curan muchas más enfermedades, la gente vive muchísimo más, ya se vive mejor, con más confort", ha asegurado.