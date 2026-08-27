Hispania Nostra pide más seguridad tras el robo del Tesoro de Villena y avisa: "Es imposible recuperarlo"

Imagen del Tesoro de Villena. - MUSEO DE VILLENA

MADRID, 27 Ago. (EUROPA PRESS) -

La asociación Hispania Nostra ha advertido de la dificultad de los museos locales para realizar "inversiones potentes" en sistemas de protección ante robos y ha lamentado que el Tesoro de Villena (Alicante), sustraído este jueves del Museo de Villena (MUVI), es "imposible" de recuperar debido al riesgo de que las piezas de oro sean fundidas.

"El oro es un problema porque al final acaba fundido y no solamente se pierde la pieza porque la han robado, sino que es imposible recuperarlo. Es como con las joyas cuando se roban, se desmontan las piedras, se funden los metales preciosos. Al final es imposible recuperarlo", ha explicado Víctor Antona, portavoz de Hispania Nostra, en declaraciones a Europa Press.

En todo caso, también reconoce que cuando un ladrón se "empecina" en conseguir una pieza, hallará una brecha en la seguridad, sin importar la sofisticación de los equipos de protección de las piezas.

"Mira el Louvre... Cuando alguien se empeña en robar algo, al final es capaz de sortearlo. Lo que pasa es que los museos, cuanto más pequeños son, más difícil tienen hacer inversiones potentes en sistemas de seguridad de lo que custodian", ha añadido Antona.

EL TESORO DE VILLENA

El portavoz ha aclarado que los robos en museos locales no son habituales porque las piezas que guardan no suelen tener un "valor económico" que atraiga a los delincuentes, aunque ha matizado que el Tesoro de Villena era una excepción por su gran cantidad de oro y su valor histórico.

"En este caso, lo más probable es que quien lo haya planteado (el robo) llevara tiempo viéndo ahí la posibilidad de poder hacer con ese tesoro. Desconozco los sistemas de seguridad que tenía ese museo pero creo que estarían (los ladrones) al nivel", ha lamentado.

Aun así, Antona no considera que este robo vaya a "abrir" el debate sobre si es necesario que los grandes museos nacionales alberguen piezas importantes, pero sí ha pedido que las comunidades autónomas que revisen urgentemente la seguridad y el estado de conservación de los museos municipales.

Así, ha exigido que las autonomías ayuden a financiar estas instalaciones y que, si un ayuntamiento no puede o no quiere mantener la seguridad adecuada, las piezas se trasladen a un museo provincial donde estén bien protegidas.