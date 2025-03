MADRID, 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Consorcio de Galerías de Arte Contemporáneo, Idoia Fernández, ha asegurado no es "bueno" que una obra de arte se convierta en la "comidilla" de la feria porque se queda en algo "anecdótico", para después hacer una crítica a la prensa y medios de comunicación.

"Cuando la prensa es la que contribuye mucho, y perdóname la crítica, se convierte en algo que no funciona, que no va bien y que además no ese es el tema. Ni siquiera se está haciendo un debate, que puede ser súper legítimo, de intentar explicar o incluso discutir qué es esto", ha añadido Fernández en una entrevista con Europa Press en relación con las piezas que se vuelven "polémicas" por su forma o precio.

En ese sentido, ha explicado que, aunque todas las ediciones de ARCO haya alguna obra más "polémica", no es algo que las galerías, en su "gran mayoría", busquen.

"Habría que distinguir cuándo una obra se convierte en polémica porque llama la atención o porque empieza a salir en prensa y levanta esta suspicacia que a veces hay hacia el arte contemporáneo de: 'cómo puede ser esto una obra, cómo puede valer tanto'. Las galerías, en la gran mayoría, no tendemos a buscar llevar esas obras polémicas pero sabemos que puede pasar", ha reconocido.

Tampoco es bueno, asegura, recibir mucha atención cuando la obra de arte está relacionada con tema "de política". "La mayoría de las galerías no nos gustaría estar en esa tesitura de convertirte en la comidilla de ARCO por ese tema y que no haya nada más", ha apuntado.

En esta 44 edición de la feria de ARCO, ha habido dos principales obras que han llamado la atención: '7.291', del artista Ramón Mateos que hace referencia al documental homónimo de Juanjo Castro y recibe el mismo nombre que la plataforma de familiares de fallecidos en las residencias de la Comunidad de Madrid durante la pandemia; y 'Lavado de cara', de Eugenio Merino, un lavavajillas con 17 platos con el rostro de los principales líderes presentes en la cumbre en Madrid de 'Patriotas por Europa', que tuvo a Santiago Abascal como anfitrión y presencia de Marine Le Pen, Matteo Salvini o Viktor Orbán.

"EL COLECCIONISMO EN ESPAÑA DEBERÍA ESTAR MUCHO MÁS DESARROLLADO"

La presidenta de la entidad ha apuntado que va a ser "complicado" un relevo generacional en cuanto al coleccionismo en España tras la muerte de Helga de Alvear y avisa de que es un sector que debería estar "mucho más desarrollado".

"España ha sido un país que sí ha tenido coleccionistas importantes y los tiene, pero creo que debería estar mucho más desarrollado y la base del coleccionismo ser mucho más amplia. Si a eso sumas que Helga era realmente una coleccionista muy entregada, --quiero decir, ha hecho un museo, ha comprado muchísimo-- ese relevo va a ser complicado", ha lamentado Fernández.

Sin embargo, Fernández coincide con la directora de ARCO, Maribel López, quien aseguraba en una conversación con Europa Press que el mundo de las galerías de arte contemporáneo sí va a tener esa continuación generacional pese a la pérdida de Helga de Alvear o la jubilación de Juana de Aizpuru.

"Hay muy buenas galerías ya desde hace tiempo y además hay muy buenas galerías que han abierto en los últimos años, que están trabajando muy bien y que han logrado ir a ferias internacionales muy buenas con programas muy interesantes. Honestamente, no porque sea la presidenta del Consorcio de Galerías de Arte Contemporáneo, pero visto desde fuera, cualquiera diría que España es un país que tiene un nivel de galerías de arte contemporáneo bastante alto", ha matizado.

Así, ha valorado el trabajo que hizo la emblemática coleccionista y galerista, para explicar que su pérdida se va a sentir "mucho más allá" de ARCO aunque la feria de arte era la oportunidad para muchos artistas que confiaban en que ella viese sus obras y les apoyase.

"Helga siempre compraba y apoyaba, todos los años compraba mucho y sus compras eran fundamentales para muchísimos artistas que sabían que, Helga en ARCO, era posible que viese las obras y las comprase (...) Se va a notar en general en nuestro panorama porque es una figura además rara. No hay tantas personas con esta capacidad de apoyo y esta dedicación de manera tan continuada y sólida como ha hecho ella a lo largo de los años", ha añadido.