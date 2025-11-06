La imagen de los árboles del bosque y aves en plena disputa, Premio FotoAves 2025 de SEO/BirdLife

El jurado de los Premios FotoAves 2025 de SEO/BirdLife ha otorgado el galardón a la mejor fotografía del año a la obra 'Pactando', del fotógrafo extremeño Joaquín Figueredo. - JOAQUÍN FIGUEREDO (SEO/BIRDLIFE)

MADRID, 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

La imagen de los árboles del bosque y aves en plena disputa ha sido la ganadora de la decimoctava edición del concurso de fotografía de naturaleza FotoAves 2025, organizado por SEO/BirdLife para reconocer la labor de quienes "elevan a la categoría de arte el esplendor y la belleza de la naturaleza y sus aves".

Así lo ha dado a conocer este jueves la ONG, que ha destacado que el certamen ha contado con la participación de más de 300 fotógrafos y fotógrafas de 15 países, y más de un millar de imágenes.

De este modo, el jurado ha otorgado el premio a la mejor fotografía del año a la obra 'Pactando', del fotógrafo extremeño Joaquín Figueredo, que ha captado "con maestría la tensión y el equilibrio de la vida en el corazón del bosque". "Árboles y aves en plena disputa se recortan sobre un fondo que evoca la luminosidad del fuego, componiendo una escena de dramatismo casi onírico", ha señalado.

Según ha indicado SEO/BirdLife, "la imagen, bañada por la luz cálida del amanecer, transmite la energía contenida de la naturaleza en su estado más puro". Además, ha destacado "su dominio del contraluz, su exquisita composición y la precisión" con la que el fotógrafo ha sabido conjugar movimiento, luz y silencio.

Además, el jurado ha concedido un accésit a 'Resiliencia', de Antonio Liébana. Con un "impactante" primer plano de un cormorán cubierto de nieve fresca, el fotógrafo "rinde homenaje a la resistencia de las aves ante las condiciones más adversas", ha apuntado.

Los impulsores del concurso han añadido que el contraste entre el plumaje oscuro y los blancos copos de nieve transmite "de forma tangible la dureza del clima y el estoicismo con que estas aves afrontan el comienzo de su temporada de cría". "La imagen ofrece al espectador una mirada cercana y emotiva a la lucha diaria por la supervivencia", han subrayado.

'Batiendo con cucharas', de Héctor Cordero, ha recibido otro accésit. Según la ONG, esta obra es una exploración visual del movimiento colectivo: un grupo de (patos) cucharas gira al unísono sobre la superficie del agua, creando un efecto hipnótico gracias a una exposición múltiple que convierte la escena en una danza líquida.

"La fotografía transforma un comportamiento habitual destinado a crear un remolino que hace ascender el alimento, en una abstracción visual de gran delicadeza, donde ritmo y textura se funden hasta construir una imagen de texturas pictóricas", ha destacado respecto a la imagen.

También ha recibido un accésit 'Isla de fochas', de Javier Lafuente. En este caso, la mirada se posa sobre una masa compacta de aves flotando en un espacio de aparente vacío. La sobriedad del blanco y negro y el uso del minimalismo potencian la sensación de calma, orden y geometría natural. La fotografía juega con el concepto de frontera -entre tierra y agua, entre grupo e individuo- y ofrece una lectura poética sobre la vida en comunidad en los humedales.

Por su parte, 'El Gran Duque', de Juanma Menacho, ha sido galardonada con el último accésit. "Esta imagen es un ejemplo sobresaliente de cómo una fotografía puede contextualizar un ave dentro de su entorno, aportando información más allá del retrato clásico", ha manifestado.

"El perfil majestuoso de un búho real se recorta contra un fondo de luces urbanas desenfocadas, creando un bokeh espectacular", ha explicado, para después añadir que la obra invita a reflexionar sobre la convivencia de la fauna salvaje con el ser humano, incluso en los entornos más urbanos, y sobre la necesidad de conservar los espacios naturales también en los alrededores metropolitanos.

Estas y otras imágenes ilustran el calendario FotoAves, ya disponible online. "El calendario celebra la belleza de las aves y el talento de quienes están detrás de la cámara, a la vez que contribuye a financiar la conservación de las verdaderas protagonistas de sus páginas", ha recordado la ONG.