El INAEM regula las condiciones de compra de entradas y no devolverá el importe si el espectador no puede acudir

Xunta de Galicia

MADRID, 20 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música (INAEM) ha aprobado las condiciones generales de compra de entradas y abonos para los espectáculos que programa en sus teatros y auditorios, una normativa que complementa el sistema de precios vigente desde diciembre de 2025 e incorpora reglas sobre cambios en la programación, devoluciones, descuentos, acceso a los recintos y reclamaciones.

La resolución, publicada este lunes en el Boletín Oficial del Estado (BOE), establece que, con carácter general, una vez adquirida una entrada no podrá cambiarse ni devolverse su importe. Asimismo, precisa que no habrá derecho al reembolso cuando el espectador no pueda asistir al espectáculo por motivos ajenos al INAEM.

Según explica el INAEM en el texto, esta regulación busca ofrecer a los espectadores información más clara y uniforme sobre las condiciones de compra y uso de las entradas, reforzar la protección de los usuarios y dotar de mayor seguridad jurídica a la gestión de los espectáculos organizados por el organismo.

No obstante, la norma contempla excepciones. Si se producen cambios en el programa, la fecha, el horario o en los artistas principales anunciados, las entradas seguirán siendo válidas, aunque el público podrá solicitar la devolución del importe en el plazo de un mes desde que se comuniquen las modificaciones o, si el espectáculo se celebra antes, hasta 48 horas antes de su inicio.

En caso de cancelación o suspensión del espectáculo por causas imputables a la organización, el espectador tendrá derecho al reembolso de la entrada, que podrá reclamar durante un plazo máximo de tres meses desde que se anuncie la cancelación.

La resolución también fija que las reclamaciones relacionadas con la compra de entradas o abonos deberán presentarse, debidamente justificadas, en un plazo máximo de tres meses desde la adquisición.

En materia de descuentos, el INAEM advierte de que no aceptará reclamaciones para aplicar bonificaciones una vez completada la compra. Además, quienes accedan con entradas bonificadas deberán acreditar que cumplen los requisitos para disfrutar del descuento. Si no pueden justificarlo, deberán abonar la diferencia de precio en taquilla y, de no hacerlo, no podrán acceder al recinto sin derecho a devolución.

La nueva regulación también prevé que, por motivos técnicos, organizativos, artísticos o de seguridad, el organismo pueda reubicar a espectadores o modificar la distribución del aforo. En estos casos ofrecerá localidades de características similares y, si el usuario no acepta la alternativa propuesta, podrá solicitar el reembolso de la entrada.

Asimismo, el INAEM recuerda que las entradas solo estarán garantizadas si se adquieren a través de sus canales oficiales, por lo que no se responsabilizará de los problemas derivados de compras realizadas en plataformas no autorizadas.

La resolución también recoge normas de acceso y permanencia en los recintos. Entre ellas, el derecho de admisión para quienes alteren el desarrollo del espectáculo, la prohibición de introducir comida, bebida u objetos considerados peligrosos, así como de hacer fotografías, grabar o filmar durante la función. Una vez iniciado el espectáculo, tampoco se permitirá el acceso a la sala salvo durante las pausas autorizadas, y el uso del teléfono móvil u otros dispositivos electrónicos podrá suponer la expulsión del recinto.