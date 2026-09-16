El Instituto Cervantes abrirá una Cátedra en Belfast (Reino Unido)

Archivo - El escritor y director del Instituto Cervantes, Luis García Montero, durante una entrevista con Europa Press con motivo de la presentación de su nueva novela ‘La mejor edad’, en el Instituto Cervantes, a 13 de abril de 2026, en Madrid (España) - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

MADRID, 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Instituto Cervantes abrirá una Cátedra en la Queen's University de Belfast, lo que supondrá la primera presencia de la institución española en Irlanda del Norte (Reino Unido), en una universidad que celebra este año el centenario de su Departamento de Español, uno de los más antiguos del país.

El director de la entidad, Luis García Montero, participa desde este jueves 17 de septiembre en varios actos en la capital norirlandesa en el marco del centenario del Departamento de Español de Queen's University Belfast --Musgrave Chair of Spanish--, donde se avanzará en la creación de esta figura institucional.

Fue en 2023 cuando el Cervantes abrió su primera cátedra en Edimburgo y, con esta nueva, busca una presencia estable del Instituto en la otra capital del Reino Unido, situada en la jurisdicción del centro de Manchester-Leeds.

Pese a la vinculación de Belfast con la literatura y la cultura --es cuna de escritores de enorme influencia internacional como C. S. Lewis o el Nobel Seamus Heaney--, hasta ahora el Cervantes no había llevado ninguna actividad de ningún tipo, ni lectiva, ni certificadora, ni cultural, aquí.

Además del anuncio de la próxima apertura de la Cátedra, el Instituto Cervantes participará, dentro de este viaje institucional, en la inauguración de la exposición '100 Years of Spanish @Queen's: celebrating the past, shaping the future', que tendrá lugar el jueves en la Biblioteca McClay de la capital norirlandesa y que mostrará el impacto cultural, educativo y global del español en la universidad.