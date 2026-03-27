El Instituto Cervantes de Los Ángeles nombra al cineasta y actor Gerald Fillmore como su primer artista residente - INSTITUTO CERVANTES

MADRID, 27 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Instituto Cervantes de Los Ángeles (ICLA) ha nombrado al cineasta, guionista y actor hispano-británico Gerald Fillmore como su primer artista residente (artist-in-residence), como ha dado a conocer la institución.

Esta iniciativa consiste en desarrollar proyectos conjuntos con el ICLA para la comunidad angelina e internacional con el fin de reforzar los vínculos entre la creación cultural en español, segmentos de público específico del cine y la industria audiovisual de Estados Unidos.

Este nombramiento inaugura una nueva línea de programación del Instituto Cervantes orientada a impulsar el diálogo entre el cine en español y el ecosistema cultural de la costa oeste de Estados Unidos. Nacido en Zaragoza y afincado en Los Ángeles, Fillmore es conocido por su trabajo en la serie de Netflix 'Muertos SL' y por su trayectoria como creador bilingüe entre Europa y Estados Unidos.

El anuncio se ha realizado en el marco de una proyección especial de su película 'Face Love', escrita, dirigida y protagonizada por el propio Fillmore. La cinta, coprotagonizada por Tito Valverde, es una comedia romántica construida a través de falsas videollamadas entre Los Ángeles, Madrid, Londres y Tijuana.

Este proyecto ha sido concebido como una producción doble bilingüe, con dos versiones independientes rodadas en paralelo: una en inglés ('Face Love') y otra en español ('Amor en toda la cara'). La versión en español ya se ha proyectado en España, donde ha sido galardonada en diversos festivales, mientras que la versión en inglés tuvo su estreno mundial este 22 de marzo en el 33.º Festival de Cine Latino de San Diego.

El reparto reúne intérpretes de España, México, Puerto Rico, Argentina, Perú, Estados Unidos, Guinea Ecuatorial, Japón e Inglaterra, reflejando la diversidad contemporánea del español como lengua global.

Este estreno marca además el inicio de una gira de proyecciones y encuentros con estudiantes en universidades e instituciones culturales, en colaboración con el Instituto Cervantes de Los Ángeles. Entre las primeras paradas, figura el Observatorio de la Lengua Española del Instituto Cervantes en la Universidad de Harvard, así como otros centros académicos en Estados Unidos, como la Universidad de Santa Bárbara.

Como recuerda el Instituto Cervantes, Estados Unidos es el segundo país del mundo por número de hispanohablantes, especialmente en California, donde cerca del 30% de la población que habla español. Frente a estos datos, la producción de cine en español dentro de la industria estadounidense continúa siendo inferior al 3%.

Por ello, añade el Instituto, la residencia de Fillmore busca contribuir activamente a la presencia del español dentro del cine producido en Estados Unidos, impulsando nuevas narrativas bilingües y conectando comunidades creativas a ambos lados del Atlántico.