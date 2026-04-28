El Instituto Cervantes señala que su actividad sigue con "normalidad" en Utrech tras el embargo de su sede

El escritor y director del Instituto Cervantes, Luis García Montero. - Ricardo Rubio - Europa Press

MADRID, 28 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Instituto Cervantes continúa con la actividad en su centro de Utrech (Holanda) tras conocerse el embargo del edificio logrado por acreedores por impagos de la deuda que arrastra España de indemnizaciones por el recorte de primas de renovables. La decisión que afecta a la sede del Instituto Cervantes en la ciudad holandesa se debe al caso Eures, filial de energía de renovables de Toyota.

"La actividad académica y cultural del Instituto Cervantes de Utrecht continúa con total normalidad", han indicado a Europa Press fuentes de la institución que han precisado que "el edificio que ocupa el centro pertenece a Patrimonio del Estado y el Instituto Cervantes lo utiliza en régimen de adscripción".

Según han explicado las mismas fuentes, el Cervantes no ha recibido hasta el momento "comunicación formal" sobre el embargo por lo que ha declinado pronunciarse sobre el proceso. En todo caso, han precisado que "la cuestión de fondo, las reclamaciones de indemnización por inversión en renovables, es ajena completamente a la actividad del Instituto Cervantes".

El embargo ha sido autorizado por el Tribunal de Distrito de La Haya, que el pasado 19 de marzo concedió la ejecución en Países Bajos de los laudos arbitrales dictados en relación con el caso Eurus. Sobre esta base, y tras haber sido España formalmente notificada el pasado 20 de abril sin que se produjera el pago de la indemnización pertinente, el 24 de abril se ha autorizado el embargo ejecutivo del inmueble.

Fuentes de los acreedores precisaron que el centro del Instituto Cervantes en Utrecht no constituye un órgano indispensable para la acción diplomática española, al tratarse de un ente cultural que también alberga eventos y conferencias, "de modo que un eventual recurso que alegue inmunidad soberana tendrá escaso recorrido, habida cuenta del tipo de propiedad y del uso que se da a la misma".

El embargo ha quedado ya inscrito en el registro de la propiedad neerlandés y afecta a la titularidad de un activo situado en el número 3 de Domplein, en pleno centro histórico de la ciudad, que, a partir de estimaciones de mercado, cabe imputar a la propiedad un valor de mercado cercano a los 10 millones de euros, según las mismas fuentes de los acreedores, que estudian ahora avanzar hacia una eventual subasta pública del inmueble.