El Instituto Naval dedicará una jornada histórica a la bandera de España: "Hoy es de todos pero empezó en los barcos"

El Museo también expondrá un cuadro inédito sobre el desembarco y posterior recuperación de Salvador de Bahía en 1625

El Instituto de Historia y Cultura Naval del Ministerio de Defensa homenajeará a la bandera española en una jornada histórica sobre la Real Armada para difundir el origen de la 'rojigualda', que nació para diferenciar a los barcos españoles en mar.

"Quizá es un hecho desconocido para buena parte de los compatriotas, pero a la Armada nos hace mucha ilusión que la bandera que hoy es de todos empezase con nosotros en los barcos", ha indicado el almirante director del Instituto de Historia y Cultura Naval, Enrique Torres Piñeyro, durante la presentación de la temporada expositiva de la institución.

La bandera española nació hace 240 años por un decreto del rey Carlos III para distinguir a los barcos de la Armada española de los de otras naciones y, posteriormente, se implantó en la Marina Mercante e instalaciones de tierra hasta que 60 años después, Isabel II extiende su uso al Ejército de Tierra. "En 1840 ya es la bandera de España", ha añadido el director.

Por otro lado, el Instituto muestra por primera vez en la exposición temporal 'ANNUS MIRABILIS. Salvador de Bahía, 1625: El crédito de España' un cuadro --sigue siendo anónimo a pesar de las investigaciones llevadas a cabo-- que ilustra la historia sobre el desembarco y posterior recuperación de Salvador de Bahía, en Brasil, en 1625, según ha explicado el director del Museo Naval, Juan Escrigas.

Con esta obra, que alcanza los 3 metros de ancho, el Museo trata de recuperar la memoria de un "tiempo poco conocido" de la Historia común de España y Portugal y así rescatar la historia de don Fadrique Álvarez de Toledo Osorio, capitán general de la Armada del Mar Océano, un "personaje fundamental" en el reinado de Felipe IV que llevó a cabo la mencionada operación militar. Además, quiere recordar a "todos aquellos que dejaron la vida defendiendo los intereses" de España.

El cuadro es la pieza central de una muestra que tiene 50 piezas, 12 de ellas son del Museo Naval y 38 de otras instituciones, y para la que hasta 3 personas privadas han prestado los cuadros.

"Era un cuadro que no respondía a la visión oficial del acontecimiento. Esta exposición tiene como objetivo contar la verdad de los hechos. Estamos demasiado acostumbrados en nuestro tiempo a que prevalezca el relato de las cosas, pero no la verdad. Sobre este acontecimiento, que fue absolutamente espectacular, fue el más espectacular, el más impactante de todos (...) No se creía en Europa que la monarquía hubiera mandado 52 galeones al otro lado del Atlántico con 2.500 hombres y 1.165 piezas de artillería. Con el reto logístico que esto suponía", ha explicado el comisario de la exposición y el Catedrático de Historia Moderna, David García Hernán.

En ese sentido, García Hernán ha defendido que se debe conocer este capítulo histórico que ha quedado "desdibujado" por motivos políticos que no interesaban al entonces "primer ministro" Conde-duque de Olivares.

El Museo Naval ha organizado un ciclo de actividades sobre diversos temas que se tocan en la exposición como complemento de la misma, como son tres conferencias --una al mes-- y un concierto de música de la época. El objetivo es contextualizar todos los temas que se tocan en la exposición en su tiempo y desde distintos planos de la cultura del momento.

Por otro lado, el Instituto organiza el I Congreso de Historia Naval, que en su primera edición estará dedicada a las operaciones anfibias durante tres jornadas, la operación militar "más compleja" que se pueda llevar a cabo en cualquiera de los ámbitos, según ha apuntado el director del Departamento de Estudios e Investigación, Santiago Acosta.

"Son unas operaciones que realmente merecen la pena estudiar porque de ellas se pueden sacar muchas consecuencias. Eso es lo que tendremos en el congreso, a raíz del estudio de la historia de estas operaciones que vienen de muy atrás en la historia hasta la actualidad: extraer lecciones", ha añadido.