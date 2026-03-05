'Interior español con exterior holandés', cuadro de "valor incalculable" de Víctor Mira que deja "impresionado" al Rey

La obra se exhibe estos días en la Galería Miguel Marcos en ARCOmadrid. - EUROPA PRESS

MADRID, 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

Los Reyes han inaugurado este jueves 5 de marzo la Feria Internacional de Arte Contemporáneo ARCOmadrid 2026, donde han visitado algunas galerías españolas y otras internacionales. A su paso por la galería catalana Miguel Marcos, el Rey se ha quedado "impresionado" ante un cuadro del artista Víctor Mira, titulado 'Interior español con exterior holandés' y realizado por su autor en 1985. Se trata de un óleo sobre lienzo de 250 por 400 centímetros.

Así lo ha asegurado Mirentxu Corcoy, codirectora de la galería Miguel Marcos, en declaraciones a Europa Press, durante el recorrido que los monarcas han iniciado en este espacio. "Se ha quedado impresionado con el cuadro", ha desvelado Corcoy.

'Interior español con exterior holandés' es un díptico expuesto en la individual del pintor 'Apología del éxtasis', celebrada en 2002 en el Museo Pablo Serrano de Zaragoza, y que luego se ha vuelto a ver en dos ocasiones. "Tiene un valor incalculable", ha dicho Corcoy a Europa Press.

La obra de Víctor Mira (Larache, Marruecos, excolonia española, 1949 - Breitburnn am Amersee, Múnich, 2003), está estrechamente vinculada a su biografía y ha sido reconocida por la crítica internacional por su capacidad de síntesis de los procedimientos informalistas con la dimensión figurativa, junto a la recreación personalísima de algunos de los géneros tradicionales, como por ejemplo la naturaleza muerta.

Mira, según la información facilitada por la Galería Miguel Marcos a Europa Press, no parecía admitir otro modo de existencia que el del desarraigo, la visceralidad y un saludable sentido de desinhibición, lo que le permitió mantener intensas y complejas relaciones de amor-odio con España, su país natal.

El pintor falleció en 2003 al ser arrollado por un tren en Alemania, a pocos kilómetros de la localidad de Breitbrunn, próxima a la ciudad de Munich.

BACH Y BEETHOVEN, SUS REFERENTES

Además de su labor pictórica, Mira destacó por su producción en el campo de la escultura, la cerámica, la instalación y la obra gráfica, sin olvidar la enorme producción de dibujos que llevó a cabo a lo largo de su vida. Otro aspecto central de su arte es la poesía.

Entre sus temas más recurrentes destacan sus 'Estilistas', haciendo referencia a la leyenda de San Simeón. Su representación iconográfica, que se extiende a series posteriores y define su estilo más personal, se ejecuta a partir de figuras mayoritariamente sedentes y de perfil, siempre cargadas de sentimientos intensos de soledad, de incomunicación, del paso del tiempo y de una transcendencia inmanente.

Asimismo, Mira sintió la necesidad de explorar plásticamente el universo musical de dos de sus referentes principales: Johann Sebastian Bach y Ludwig van Beethoven. En series como Bachkantaten se vislumbran dos de los elementos más diferenciadores del universo miraniano: los colores azul y negro y la cruz griega.

Su obra forma parte de museos y colecciones públicas como el Albertina Museum (Viena, Austria), Colección Los Bragales (Santander), Cortes de Aragón (Zaragoza), Diputación Provincial de Zaragoza (Zaragoza), Gobierno de Aragón (Zaragoza), Graphische Sammlung in der Staatsgalerie (Stuttgart, Alemania), Kunstmuseum (Basilea, Suiza), MoMA Museum of Modern Art (Nueva York), Museo de Bellas Artes (Vitoria), Neue Galerie der Stant (Linz, Austria) o el MNCARS Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía (Madrid).