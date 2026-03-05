Los Reyes inauguran la 45 edición de ARCO

(3I-D) Maribel López, directora de ARCO, la Reina Letizia y el Rey Felipe VI durante la 45ª Feria Internacional de Arte Contemporáneo-ARCOmadrid, a 05 de marzo de 2026, en Madrid (España). - José Ruiz - Europa Press

MADRID, 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

Los Reyes han inaugurado este jueves 5 de marzo la Feria Internacional de Arte Contemporáneo ARCOmadrid 2026.

El Jefe del Estado y la Reina Letizia han estado acompañados por autoridades como el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, la presidenta del Congreso de los Diputados, Francina Armengol o el presidente del Senado, Pedro Rollán Ojeda, entre otras autoridades.

Felipe VI y Letizia han entrado, tal y como estaba previsto, a las 11.00 horas para iniciar su recorrido en el pabellón 7 de IFEMA Madrid para su tradicional visita.

Durante el recorrido está previsto que los Reyes saluden a los premiados de esta edición, como a Gabriel Calparsoro, Premio 'A' Colección Privada Nacional; Olimpia Román, Premio 'A' Coleccionismo Joven; Carmen Corbera, Premio "A'Coleccionismo Joven; Beatriz Barba, Premio 'A' Coleccionismo Joven o Juan Antonio Pérez-Simón, Premio 'A' Helga de Alvear.